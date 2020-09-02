Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile ilgili) Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan...
Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile ilgili) Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak"
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile ilgili) Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak"
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 20:29 - Kaynak: AA
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