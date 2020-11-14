Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, maskeyi burun altında kullananları uyardı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, maskeyi burun altında kullananları uyardı Açıklaması
14.11.2020 12:25
Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskesini burnu açıkta bırakacak şekilde kullananları, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskesini burnu açıkta bırakacak şekilde kullananları, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın." şeklinde uyardı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, burnun altına indirilmiş maskenin yarısı kesilmiş maskeden farkı olmadığını belirterek şunları kaydetti:
"Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."
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