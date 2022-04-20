Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'nın "En kritik toplantı" dediği, bugün yapılacak Bilim Kurulu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi - Son Dakika
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'nın "En kritik toplantı" dediği, bugün yapılacak Bilim Kurulu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi

20.04.2022 10:18

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "En önemli toplantılarımızdan biri olacak" dediği ve maske kısıtlamasının kaldırılmasının ele alınacağı Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Sosyal medyadan açıklama yapan Koca, bugün yapılacak olan toplantının 27 Nisan çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılması kararlaştırılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.

KURUL, 27 NİSAN ÇARŞAMBA TOPLANACAK

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti."

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'nın 'En kritik toplantı' dediği, bugün yapılacak Bilim Kurulu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi

MASKE ZORUNLULUĞU GÖRÜŞÜLECEK

Haftaya yapılacak toplantıda vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacak, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek. Zirvede ayrıca maske zorunluluğunun toplu taşıma ve hastaneler hariç her yerde kaldırılması fikri de ele alınacak.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARIMIZDAN BİRİ OLACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, COVID servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız." demişti.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'nın En kritik toplantı dediği, bugün yapılacak Bilim Kurulu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi
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Son Dakika Güncel Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'nın 'En kritik toplantı' dediği, bugün yapılacak Bilim Kurulu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'nın "En kritik toplantı" dediği, bugün yapılacak Bilim Kurulu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi - Son Dakika
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