Koca: "Sağlık personelinin bulunduğu her noktayı, aşıya erişim için bir fırsat olarak değerlendirmek arzusundayım" - Son Dakika

Koca: "Sağlık personelinin bulunduğu her noktayı, aşıya erişim için bir fırsat olarak değerlendirmek arzusundayım"

17.12.2020 16:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin bulunduğu her noktayı aşıya erişim için bir fırsat olarak değerlendirmek istediğini belirterek, bütün özel sağlık kuruluşlarını bu konuda görev almaya davet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin bulunduğu her noktayı aşıya erişim için bir fırsat olarak değerlendirmek istediğini belirterek, bütün özel sağlık kuruluşlarını bu konuda görev almaya davet etti.

Koca, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından çevrim içi düzenlenen 11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları'nın açılışına video mesaj gönderdi.

Pandemiye karşı aynı hedefi gözeterek birlikte davranmanın ve mücadeleyi birlikte yürütmenin öneminin fazlasıyla anlaşıldığını dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"Pandemi, kendimizi oldukça güvende hissettiğimiz bir zaman dilimine denk düştü. Tıpta ulaştığımız teknoloji, sahip olduğumuz bilgi ve her türlü iletişim imkanlarıyla sağlık sistemimizin gücünün hissedildiği bir anda karşıladık pandemiyi. Bununla birlikte kendi başına yaşama gücünden aciz, canlı olduğu tartışılabilecek bir mikro varlık, hepimize ortak bir sırça köşkte yaşadığımızı hatırlattı. Bunun, tüm insanlık adına önemli bir mesaj olduğuna inanıyorum."

Koca, sağlığı öteleyerek atılacak her adımın bir noktada akamete uğrayacağının anlaşılması gerektiğine işaret ederek, "Sahip olduğumuz bu değerin korunması, sürdürülmesi, kalıcı olmasıdır esas olan." dedi.

İçinde bulunulan seferberlik döneminin, her kurumun kendi bakış açısı ve görev kapsamında sorumluluğunun bilincinde olarak kendisine düşen görevi en iyi şekliyle yerine getirme çabasında olduğunu gösterdiğini aktaran Koca, "Normalde planlama ve hizmet arzına yönelik düzenlemeler yapılırken, bazen kurumlarımız arasında talep ve beklentilerin örtüşmediği, çatışma gibi algılanan yaklaşımlar olabiliyor. Bu farklı yaklaşımlar bazen uygulamaya da dönüşebiliyor. Ana vizyonda birlik sağladığımızda bu istisnai ve geçici durumların halledilmesi mümkündür, asıl önemli olan da budur." diye konuştu.

"Sağlık sektörümüzün başarılı bir sınav verdiği kanaatindeyim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sektörün aynı amacı paylaştığına inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır. Kamu ve özel sağlık sektörümüz, pandemiye karşı mücadelenin başarıyla sürdürülmesinde önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Bütünüyle sağlık sektörümüzün başarılı bir sınav verdiği kanaatindeyim. Pek çok gelişmiş ülkede pandeminin ilk günlerinde gördüğümüz hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bunda, sağlık kuruluşlarımızın ortak hareket etmesinin, sorumluluğu paylaşmasının önemli etkisi olmuştur. Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Henüz tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel hastanesiyle kamu hastanesiyle hazırlıklı olmalıyız. İyimserliğimizi, ümitlerimizi terk etmeyelim ama hazırlıklı olmayı da ihmal etmeyelim."

"Sağlık çalışanlarımız takdire şayan bir performans ortaya koydu"

Belli bir ödeme dengesini, gelir-gider hesabını gözetme durumunda olan SGK'nın sadece pandemi süresiyle sınırlı olmayan sürdürülebilirliği muhafaza görevi bulunduğunu ve pandemi döneminde halk sağlığını koruma, hastaların tedavisinde mümkün olan tüm imkanlara erişim sağlama adına son derece rahatlatıcı tavır gösterdiğini belirten Koca, Hazine ve Maliye Bakanlığının da pandemiyle mücadele için ihtiyaç duyulan kaynağı sağlama konusunda destek sunduğunu anlattı.

Koca, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim gönlümüz bir yandan sağlığa ayrılan ulusal bütçe payının artması diğer yandan sağlık sektörünün dış kaynaklardan da hizmet üretimi yoluyla gelirini artırmasıdır. Bu yüzden sağlık turizmine önem veriyoruz. Kurduğumuz USHAŞ koordinatörlüğünde bu alanda bir sinerji oluşturmanın çabası içindeyiz. Pandemi dönemi bize bu alandaki fırsat kapısını daha da aralamıştır. Bütün sağlık kuruluşlarıyla mülkiyet ayrımı yapmadan kamu hizmetinin verildiği anlayışı üzerine kurulduğu bir sağlık sistemine sahibiz. Özel hastanelerin otelcilik hizmetiyle sundukları kalite üzerinden rekabete başta şehir hastaneleriyle kamu farklı bir boyut getirdi. Özellikle sağlık turizmine, özel sağlık kuruluşlarının kendi çabalarıyla vermiş olduğu katkı neticesinde geldiğimiz seviyeyi baz alırsak, birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak hayal olmayacaktır. Sektörün paydaşları olarak her birimiz bulunduğumuz yerden tabloyu farklı görebiliriz, ancak hedeflerimizin aynı olduğunu hatırladıkça birbirimizi daha iyi anlayacağımız kanaatindeyim. Sadece hedefimizin değil, geleceğimizin de ortak olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim."

Geleceği şekillendirmede ihtiyaç duyulan ana unsurları, "yetişmiş insan gücü", "güçlü altyapı", "sürdürülebilir bir sistem" ile "fedakarlık ve adanmışlık" şeklinde sıralayan Kocak, bunlar olmadan topyekün bir mücadeleden, sürdürülebilir bir sağlıktan, ortak bir gelecekten bahsetmenin inandırıcı olmayacağını belirtti.

Koca, pandemi sürecinde tüm dünyanın sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini, sağlık sistemlerinin krizlere cevap verebilirliğini ve tahamül sınırlarını tartışırken, en önemli unsurun iyi yetişmiş, amatör ruhlu insan kaynağı olduğunu gördüğünü vurgulayarak, "Pandemiyle mücadele ederken canla başla çalışan, her türlü fedakarlıktan kaçınmayan, tüm dünyaya örnek bir gayret sarf eden sağlık ordumuza minnettarlığımızı ifade ediyorum. Sağlık çalışanlarımız nerede olursa olsun, kamu, özel, devlet, üniversite fark etmez, hastaları iyileştirme ve salgının yayılmasını engelleme adına takdire şayan bir performans ortaya koymuştur. Sağlık kurumlarımızda olduğu kadar temaslıların takibi adına ev ev dolaşıp hizmet ulaştırmaktadırlar." değerlendirmesini yaptı.

Aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin şunları söyledi:

"Aile sağlığı merkezlerimizden başlayarak bütün sağlık kuruluşlarımızın bu süreçte önemli bir rol alacağına inanıyorum. Sağlık personelinin bulunduğu her noktayı aşıya erişim için bir fırsat olarak değerlendirmek arzusundayım. Bu konuda tıp merkezleri ve hastaneler dahil, bütün özel sağlık kuruluşlarımızı da görev almaya davet ediyorum. Bütün sağlık kuruluşlarımızdan talebimiz, öncelikle kendi çalışanlarının aşılanmasını hızla tamamlaması, ardından kendilerinden talep eden vatandaşlarımıza aşı yapılması için görev üstlenmeleridir. Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan bütün kurumlarımızın burada da üzerine düşeni yapacağına eminim. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız."

Koca: Sağlık personelinin bulunduğu her noktayı, aşıya erişim için bir fırsat olarak değerlendirmek arzusundayım
Koca: Sağlık personelinin bulunduğu her noktayı, aşıya erişim için bir fırsat olarak değerlendirmek arzusundayım
Koca: Sağlık personelinin bulunduğu her noktayı, aşıya erişim için bir fırsat olarak değerlendirmek arzusundayım
Koca: Sağlık personelinin bulunduğu her noktayı, aşıya erişim için bir fırsat olarak değerlendirmek arzusundayım

Fahrettin Koca, hastaneler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koca: 'Sağlık personelinin bulunduğu her noktayı, aşıya erişim için bir fırsat olarak değerlendirmek arzusundayım' - Son Dakika


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