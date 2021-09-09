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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım - Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım

09.09.2021 11:56

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Bugünün 'simge bir gün' olduğunu söyleyen Koca, bugün saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden sıklıkla aşı ve tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sıra dışı bir paylaşım geldi.

"RUTİN SEYRİN DIŞINDA BİR KONUŞMA OLACAK"

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bugün saat 18.00'de rutinin dışına çıkarak bir konuşma yapacağını söyledi. Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'de, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'de buluşmak üzere"

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 103 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,60, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,31 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 753 bin 961 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırklareli ve Balıkesir olarak açıklandı. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Batman, Muş, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım

Yevgeniy Ziniçev, Fahrettin Koca, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım - Son Dakika
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