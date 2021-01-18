Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: "Sayın Gültekin Uysal, bugün Ankara Şehir Hastanemizde Covid-19 aşısı oldu"
18.01.2021 18:22
Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal Beyefendi, bugün Ankara Şehir Hastanemizde Covid-19 aşısı oldu.
Sağlık Bakanı Koca: "Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal Beyefendi, bugün Ankara Şehir Hastanemizde Covid-19 aşısı oldu. Aşı programımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız."
-İHA-
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