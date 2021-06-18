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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 1 milyon 82 bin 232 doz aşı uygulandı" - Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 1 milyon 82 bin 232 doz aşı uygulandı"

18.06.2021 09:02
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1 milyon 82 bin 232 doz aşının uygulandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1 milyon 82 bin 232 doz aşının uygulandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1,5 Milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 Bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler" dedi.

(İHA)

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 1 milyon 82 bin 232 doz aşı uygulandı

Sosyal paylaşım sitesi, Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: 'Son 24 saatte 1 milyon 82 bin 232 doz aşı uygulandı' - Son Dakika


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