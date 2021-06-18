Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 1 milyon 82 bin 232 doz aşı uygulandı" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1 milyon 82 bin 232 doz aşının uygulandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1,5 Milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 Bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler" dedi.

(İHA)