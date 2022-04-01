Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Süreli/süresiz tüm sağlık raporları yılsonuna kadar geçerlidir" - Son Dakika
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Süreli/süresiz tüm sağlık raporları yılsonuna kadar geçerlidir"

01.04.2022 14:47
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Süreli/süresiz tüm sağlık raporları yılsonuna kadar geçerlidir"

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yılsonuna kadar geçerlidir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yılsonuna kadar geçerlidir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yılsonuna kadar geçerlidir. Gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır. Buna göre, geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi, her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması, maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi, istirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekliyle yürütülmesi uygun görülmüştür."

(Utku Şimşek/İHA)

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Fahrettin Koca, Pandemi, Medya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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