Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı - Son Dakika
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı
30.03.2021 16:31
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin koronavirüs salgınıyla ilgili sorularını yanıtladı. Koca, AK Parti kongrelerine yönelik eleştirilerle ilgili soruya "O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı" yanıtını verdi.
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30.03.2021 16:40:24. #1.11#
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