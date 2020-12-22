Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüsün ev içi bulaşma oranı yüzde 85 - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları koronavirüs salgını konusunda uyarmaya devam ediyor. Son paylaşımında ev içi bulaşma oranlarının yükseldiğine vurgu yapan Koca, "Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi" dedi.

"EV İÇİ BULAŞMALARA KARŞI TEDBİRLİ OLALIM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü belirterek, "Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan 22 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 309'u semptomatik olmak üzere toplam 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 251 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 602'ye toplam vaka sayısı ise 2 milyon 62 bin 960'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 32 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 32 bin 110 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953'ee, ağır hasta sayısı ise 5008'ee düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 251 kişi vefat etti, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi