Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "Vaka artış hızımız kontrol altına alındı" - Son Dakika

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "Vaka artış hızımız kontrol altına alındı"

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızının kontrol altına alındığını açıkladı.

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızının kontrol altına alındığını açıkladı.

Samsun Valiliğini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca konuşmasında, "Doğu, Güneydoğu ve Ege Bölgemizden sonra bugün Orta Karadeniz'deki illerimizin durumlarını değerlendirmek ve incelemelerde bulunmak üzere Samsundayız. Ziyaretimize Sayın Valimiz ile görüşerek ve genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Korona virüsü salgınının Samsun'daki seyrini ele aldık. Sunulan sağlık hizmetlerinin durumu ihtiyaçları ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma ve istişare etme fırsatı bulduk. Samsun, bölgenin cazibe merkezi, büyüyen ve gelişen bir ilimiz. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları da her geçen gün artıyor. Korona virüsü salgını ile birlikte bu ihtiyacın daha da büyüdüğünü gördük ve adımlarımızı da buna göre atacağız. İl merkezimiz ve ilçelerimizde bu güne kadar pek çok sağlık yatırımı hayata geçirdik. Sayın Valimizle az önceki görüşmemizde bu yatırımlara ek olarak Samsun'un ihtiyaç duyduğu sağlık tesisleri özellikle şehir hastanesi hakkında detaylı değerlendirmelerimizi yapmış olduk. İncelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam bu konuda daha detaylı açıklamalarımız olacak. Buradan ayrıldıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizi ziyaret edeceğim. Daha sonra da çalışma toplantılarımıza geçmiş olacağım" dedi.

"Bir dönem kurallara sıkı sıkı uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki sürdürülebilir olmadı"

Hasta sayılarındaki belirgin düşüşün sürdürülebilir olmadığını dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bildiğiniz gibi 6 aydır korona virüsü salgını ile mücadele ediyoruz. Bir dönem kurallara sıkı sıkı uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki sürdürülebilir olmadı. Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı. Hasta sayılarımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı. Bu durum sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli. Hasta sayılarımızdaki artış bildiğiniz gibi her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı illerimizde istemediğimiz artışlar görürken bazı illerimiz ve bölgelerimizde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz" diye konuşu.

"Vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını söyleyebilirim"

Vaka artış hızının son 1 haftada kontrol altına alındığını vurgulayan Bakan Fahrettin Koca, "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını burada özellikle söylemek istiyorum. Ancak bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerde hastanelerdeki yoğunluk sizlerin de malumu. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Valilerimizle, il müdürlerimizle başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Samsun ve civar iller de bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Karadeniz Bölgesi'ne geçiş kavşağı olması nedeniyle Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor. Yaz sonunda diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut. Bu nedenle Samsun'un ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var" şeklinde konuştu.

"Samsun'da 60 yaş üstü büyüklerimiz arasında hasta oranımız oldukça yüksek"

Samsun'da 60 yaş üstü büyüklerin arasında hasta oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Koca, "Samsun'daki artışa yönelik yaptığımız hızlı ve etkili müdahaleler ile son 1 haftada 1 ay öncesine göre 3'te 1 oranında vaka sayısında düşüş oldu. Artış hızının kontrol altına alınmasına takiben 1 hafta 10 gün içinde hasta sayılarının daha da aşağıya doğru düşmesini bekliyoruz. Alacağımız tedbirler ile hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmayı hedefliyoruz. Samsun'da şu an özellikle salgında başarı oranımızı önemli oranda etkileyen sahada filyasyon çalışmalarımız bu dönemde Samsun için filyasyon ekip sayımızı 175'e çıkardık. Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirebildik. Samsun'da ise temaslıları takip süremiz 9 saate kadar inmiş durumda. Yani Türkiye ortalamasının altında. Samsunlu vatandaşlarımıza buradan önemli bir uyarımız da olacak. İlimizde 60 yaş üstü büyüklerimiz arasında hasta oranımız oldukça yüksek. Bu yaş grubunun nüfusa oranı Samsun'da yüzde 17. Ama hasta oranı ise yüzde 28. Yani yüzde 65 oranda daha fazla. Hastalığın 60 yaş üstünde daha ağır seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle büyüklerimizi daha iyi korumak başta gençler olmak üzere Samsunlular ve bizlerin görevidir" ifadelerini kullandı.

Samsun programı hakkında da konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca şunları söyledi:

"Her zaman altını çiziyorum. Temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü de Samsun'da da sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini daha fazla göreceğimizi söylemek istiyorum. Temizlik, maske ve mesafe bu salgına karşı en önleyici gücümüz. Bu tedbirlerden taviz veren her ülkede ve her ilimizde istemediğimiz tabloları görüyoruz. Bu anlamda tüm hemşehrilerimizi tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gereken konulara çözüm üretmek için buradayız. Az sonra da Samsun Sağlık İl Müdürümüzün, saha koordinatörümüzün, başhekimlerimizin katılımı ile il sağlık değerlendirme toplantılarını gerçekleştireceğiz. Alınabilecek tedbirleri de istişare edeceğiz. Daha sonra da Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat il sağlık müdürleri, başhekimlerimiz ve saha koordinatörlerimizin katılımı ile bölge değerlendirmelerimizi yapacağız. Böylece bu 6 ilimizdeki güncel durumu, ihtiyaçları ve sağlık altyapısını detaylarıyla değerlendirmiş olacağız. Toplantımız bittikten sonra da akşam saatlerinde tekrar sizlerin karşısına geçip bu anlamda daha detaylı bilgi ve aldığımız kararları açıklamış olacağım ve soruları cevaplayacağım."

Sağlık Bakanı Koca'nın Samsun ziyaretlerinde Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Bakan Koca il değerlendirme toplantılarının ardından saat 18.30'da haftalık olağan basın açıklamasında bulunacak. - SAMSUN

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı

Fahrettin Koca, Türkiye, Samsun, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: 'Vaka artış hızımız kontrol altına alındı' - Son Dakika


Son Dakika

Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı "Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı
Muğla'da tacizden tutuklanan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz yine aynısını yaptı Muğla'da tacizden tutuklanan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz yine aynısını yaptı         
17:35
Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti         
17:13
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı         
14:17
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu         
11:03
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 18:56:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "Vaka artış hızımız kontrol altına alındı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei