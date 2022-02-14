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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı - Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı

14.02.2022 10:39

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından 29 Ocak-4 Şubat arasındaki vaka haritasını paylaştı. Buna göre vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana illeri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak - 4 Şubat arası her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını ve haftalık insidans haritasını paylaştı. Vakaların İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 olduğu görüldü.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı

EN ÇOK ARTIŞIN OLDUĞU 10 İLDEN 3'Ü BÜYÜKŞEHİR

Koca'nın paylaşımında "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı "Günlük Koronavirüs Tablosu" verilerine göre; son 24 saatte yapılan 419 bin 556 testte 73 bin 787 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 70 bin 169 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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Samsun, Artvin, Ordu, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı - Son Dakika
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