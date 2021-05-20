Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, günlük Kovid-19 vaka sayısının 10 binin altına indiğini, düşüşün devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

Koca, toplantıya, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin de video konferansla katıldığını söyledi.

BioNTech aşısı için ilk anlaşmanın 27 Aralık 2020'de yapıldığını hatırlatan Koca, bu süreçte Şahin ile haftada en az iki kere telefonla görüştüklerini dile getirdi.

Bakan Koca, 1 milyon dozla başlayan tedarik sürecinde şu an itibarıyla toplam 120 milyon dozluk anlaşma imzalandığını bildirerek, "120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun gayret, efor ve çabanızla imzalanmış oldu." dedi.

Fahrettin Koca, daha sonra anlaşmanın tedarik aşamasını anlatması için sözü Şahin'e verdi.

"Sürekli iletişim halindeyiz"

Şahin, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'ye BioNTech aşılarının ulaştırılması konusunda Bakan Koca'yla aralıktan beri sürekli iletişim halinde olduklarını anlattı.

Türkiye'ye toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının ulaştırılması için anlaşmanın imzalanmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Şahin, "Türkiye'ye haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz." dedi.

Şahin, bu konuda son iki haftadır ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "Allah'ın izniyle aşıları zamanında Türkiye'ye getireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca da aşıların tedarik sürecinin günbegün planlandığını belirterek, haziranda temin edilecek 30 milyon dozun 14,2 milyonunun 15 Haziran'a kadar geleceğini söyledi.

Şahin'e teşekkür eden Bakan Koca, "120 milyon doz aşının şu ana kadar 6,1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere temmuz, ağustos ve eylül sonuna kadar, yani 4 ayda toplam 120 milyon aşı Türkiye'ye gelecek." diye konuştu.

"Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik"

Koca, Şahin'e, BioNTech aşısının mutasyonlara etkisine, hastalığı geçirenlere uygulanacak doz miktarına ve iki doz aşı olanların üçüncü dozlarının ne zaman yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini sordu.

Şahin, aşıyı 30'dan fazla virüs varyantında denediklerini ve mutasyonlara karşı etki gösterdiğini belirterek, "Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik. Hindistan varyantına karşı da aşımız yüzde 25-30 oranında etki gösteriyor. Bu etkiden yüzde 70-75 oranında enfeksiyon koruması bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz." ifadesini kullandı.

Hastalığı geçirenlerde BioNTech aşısının birinci dozunun yapılmasının ardından yüksek antikor oluştuğunu aktaran Şahin, bu seviyenin Kovid-19 geçirmeyip iki doz aşı uygulananlarla aynı olduğunu bildirdi.

Şahin, üçüncü dozların ise 6-9 ay sonra, yani 2022'de yapılmasını önerdi.

Aşı temin edildikten sonra vatandaşın aşı yaptırmaktan yana olduğuna işaret eden Koca, "Dolayısıyla bizim bir an önce vatandaşımızı aşıyla buluşturmamız önemli hocam, öncelikle sorumluluk bizde. Biz aşıyı vatandaşımızla buluşturduğumuzda vatandaşımızın yaptırma noktasında ciddi bir sorunu olmadığını söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca, toplantıya katılımı için Şahin'e teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Özellikle haziran ve temmuz yoğun aşılama takvimiyle birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Bu arada daha önce de konuşmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle sizlere çok selamları var, başarılarınızı çok yakından takip ediyor. Her defasında görüştüğümüzde de ben selamlarını özellikle size iletiyordum. Haziran başında Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye'de yapacaklarınızı değerlendirmek anlamında, üretim dahil olmak üzere davet etmek istiyoruz hocam."

Teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam ve saygılarını ileten Şahin, haziranın ilk yarısında Türkiye'ye gelme niyetleri bulunduğunu açıkladı.

"Türkiye'de aşı üretmek istiyoruz"

Şahin, Bakan Koca'nın "Üretim ve başka projeleri de o dönemde inşallah görüşmüş oluruz." sözleri üzerine ise "Evet, çok planlarımız var. Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz hem de klinik deneyler yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Koca, aşının diğer mucidi Özlem Türeci'ye teşekkür ederek, haziran başında görüşmeyi dilediklerini belirtti.

Koca, 26 Mayıs'tan itibaren, eylül ayında 120 milyon doz olacak şekilde aşının Türkiye'ye geleceğini ifade ederek, Türkiye'nin altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyeli olduğunu kaydetti.

Şahin de, "Biz gece gündüz çalışacağız Türkiye'ye zamanında aşıyı getirmek için ve bir daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, Türkiye'deki aşı kampanyasının çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar, sizin ekibinizle beraber çalışmalarında, yani mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana ve tabii ben de Türk olarak çok mutlu oldum buna. Böyle güzel ve profesyonel bir çalışma olduğu için." ifadesini kullandı.

Bakan Koca da Türkiye'ye geldiklerinde, salgın döneminde yapılanları, filyasyon konusundaki farklılığı, Türkiye'nin sağlık altyapısını ve sağlık çalışanlarının gücünü ve aşı kampanyasının nasıl bir sistemle gerçekleştirildiğini yerinde göstermek istediklerini söyledi.

Koca, "Çok teşekkür ediyorum. Sizin ifadenizle 'Allah'ın izniyle inşallah başaracağız' hocam." ifadelerini kullandı.

Şahin de "Allah'ın izniyle beraber başaracağız Sayın Bakanım." diye konuştu.