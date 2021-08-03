Bakan Koca, Muğla ve Antalya'daki son durumu paylaştı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgeleri olan Muğla'da tedavisi devam eden 36 hasta olduğunu ve 1 kişinin vefat ettiğini, Antalya'da ise tedavisi devam eden 11 hasta olduğunu ve toplamda 7 kişinin de vefat ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla. 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız. Antalya. 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız" dedi.

(Utku Şimşek/İHA)