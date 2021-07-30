Son dakika haberi... Bakan Koca: "Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan etkilenen, üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60'ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavisi devam eden 4 kişinin genel durumu iyi. Ekiplerimizle yangın bölgelerinde görevdeyiz" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)