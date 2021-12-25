Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron - Son Dakika

Yeni koronavirüs varyantı hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu ifade etti.

Açıklamasının tamamında Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de, özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladı. Bu varyant ek bir kişisel tedbir gerektirmiyor. Hastaneye yaşlarda belirgin bir artış yok Maske, mesafe kuralı ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz.

Bilindiği gibi, Covıd-19 salgını boyunca, virüsün birçok varyantı, bilim dünyasıyla birlikte, sık sık toplumların da gündemine yerleşti. Koronavirüsün Omicron varyantı da bunlardan biri oldu. Önce Afrika'da görülen ve Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların yüzde 10'na kaynaklık etmiştir. Bu varyantın ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim.

Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa'daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı.

Omicron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatıma devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız.

Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirin ise daima işe yaradığını biliyoruz. Omicron karşılaştığımız ilk varyant değil. Ve önemli bir veri, bize zaten sağduyu telkin ediyor: Bu yeni varyantın, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde artırmadığını gördük. Toplam vakalar içindeki oranı belirgin olduğu halde!

Endişe verici bir durum yok. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz. Bu gelişme, daha dikkatli olmamız ve eksik aşılarımızı yaptırmamız gerektiren bir gelişmedir. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı: yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçIendirmelidir.

Halkımıza saygıyla arz ederim."