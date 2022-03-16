DSÖ Avrupa Bölgesi göçmenler için Türkiye'de toplanıyor - Son Dakika
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DSÖ Avrupa Bölgesi göçmenler için Türkiye'de toplanıyor

16.03.2022 20:09
DSÖ Avrupa Bölgesi göçmenler için Türkiye'de toplanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilecek.

17-18 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek toplantıya DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margartis Schins ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra birçok ülkeden sağlık bakanı ve bakan yardımcısı düzeyinde katılım olacak. 55 ülkeden temsilcilerin yer alacağı toplantıya Bosna Hersek, Kırgızistan, San Marino, Litvanya, Sırbistan, Bulgaristan, Tunus, Moldova, Lübnan, Romanya, Almanya, İtalya, Azerbaycan ve Polonya Sağlık Bakanları, Libya Başbakan Yardımcısı, Letonya Devlet Sekreteri ile Sırbistan ve Gürcistan Sağlık Bakan Yardımcıları katılacak.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margartis Schins ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca toplantıda katılımcılara seslenecek. Mülteci ve göçmen sağlığına ilişkin önümüzdeki dönemdeki faaliyetler ve iş birliği konularının ele alınacağı toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst düzey katılımcılarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile birlikte Afrika ve Doğu Akdeniz Bölge Direktörlerinin de katılmasıyla büyük önem taşıyan toplantı sonrasında sonuç bildirgesi yayınlanacak.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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