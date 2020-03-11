Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Böylelikle dünyada 4 binin üzerinde can alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçramış oldu. İlk vakanın ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, bugün saat 13.30'da toplanma kararı aldı.

3 BAKAN KATILACAK, BASIN AÇIKLAMASI 16.30'DA YAPILACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla toplanacak. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.