Koronavirüs salgınında Delta varyantı ile birlikte hamilelerde ölüm riskinin arttığı belirtilirken Sağlık Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili yeni bir adım geldi.
Aşı uygulama rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığı, gebeler için ilk 3 aydan sonra koronavirüs aşısının uygulanmasını önerdi. Bakanlığın güncellemesi ile gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir."
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Son Dakika › Güncel › Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını tavsiye etti - Son Dakika