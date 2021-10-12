Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını tavsiye etti - Son Dakika

2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İlk hesap ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam

Koronavirüs salgınında Delta varyantı ile birlikte hamilelerde ölüm riskinin arttığı belirtilirken Sağlık Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili yeni bir adım geldi.

3 AY SINIRI

Aşı uygulama rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığı, gebeler için ilk 3 aydan sonra koronavirüs aşısının uygulanmasını önerdi. Bakanlığın güncellemesi ile gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.

"ARAŞTIRMALAR İNCELENDİĞİNDE GEBELERE AŞI UYGULAMASI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR"

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir."

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