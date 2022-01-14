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Son dakika! Sağlık Bakanlığı güncel izolasyon ve karantina uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı - Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanlığı güncel izolasyon ve karantina uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı

14.01.2022 23:52
Son dakika! Sağlık Bakanlığı güncel izolasyon ve karantina uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanlığı, güncel Covid-19 ilişkili izolasyon ve karantina uygulamalarıyla ilgili rehber yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, güncel Covid-19 ilişkili izolasyon ve karantina uygulamalarıyla ilgili rehber yayımladı. Buna göre, yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları gibi yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda kalan veya hizmet verenlerden hatırlatma dozu olmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız Covid-19 yakın temaslı kişilere 10 gün karantina uygulanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güncel izolasyon ve karantina uygulamalarına ilişkin rehber şu şekilde:

"Covid-19 ile yüksek riskli (yakın) temaslı olanlarda karantina uygulaması"

Aşı durumu, hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içerisinde hastalığı geçirmiş kişiler; Covid-19 yakın temaslısı olması halinde karantinaya alınmazlar. Koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına devam edebilirler. Karantina uygulanmamakla birlikte kısmi risk nedeniyle bu kişiler 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmelidir. Semptom gelişmesi durumunda semptom geliştiği gün PCR testi yapılır. Yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, immunsupresif hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet sunan kişilere bu kural uygulanmaz. Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler için karantina uygulanmasa bile, 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermemelidir.

Hatırlatma dozu yapılmamış veya son 3 ay içerisinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler

Karantina süresi 7 gün önerilmektedir. Karantina süresince semptom gelişmemesi halinde 7. günde test vermeden karantina sonlandırılır. Karantina boyunca herhangi bir semptom gelişmesi durumunda semptom geliştiği gün PCR testi yapılır. Ancak karantina süresi 7. gün sonlanmış olmakla birlikte kısmi risk nedeniyle bu kişiler 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmelidir. Yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, immunsupresif hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet sunan kişilere 10 gün karantina uygulanır. Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler için 7. gün karantina süreleri sonlanmış olsa bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermemelidir

"SARS-COV-2 ENFEKTE ASEMPTOMATİK VEYA HAFİF VAKALARDA (EVDE İZLENEN VEYA HASTANEDE 24 SAATTEN KISA SÜRE YATAN VAKALAR) İZOLASYON SÜRESİ"

Aşılama durumuna bakılmaksızın; semptomları olan kişiler semptom başlangıcından itibaren, semptomu olmayan kişiler ise ilk PCR testi için numune alınmasından itibaren 7 gün boyunca izolasyona alınır, 7. günün sonunda semptomsuz veya hafif semptomlu olup son 24 saat içinde antipiretik almaksızın ateşi olmayan kişilerin izolasyonu PCR testi yapılmaksızın sonlandırılır. Ancak izolasyon süresi sonlanmış olmakla birlikte kısmi risk nedeniyle bu kişiler 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmelidir.

Yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, immunsupresif hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet sunan kişilere 10 gün izolasyon uygulanır. Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler için 7. gün izolasyon süreleri sonlanmış olsa bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermemelidir."

Açıklamada, "Hastaneye yatan (24 saatten uzun süreli), yoğun bakım ihtiyacı olan ve immünsüpresif vakalar için izolasyon süresi 2 Ekim 2021 tarihli Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon rehberine göre yönetilmelidir" denildi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Karantina, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sağlık Bakanlığı güncel izolasyon ve karantina uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı - Son Dakika


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