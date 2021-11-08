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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları - Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları

08.11.2021 21:55
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları

Son dakika gelişmelerine göre ülkemizdeki koronavirüs vefat sayılarında düne göre düşüş yaşandı. 8 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 824 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 200'den 187'e düştü. Böylece vefatlar 17 Eylül'de görülen seviyeye geriledi. İyileşen hasta sayısı 28 bin 255 olurken toplam 357 bin 832 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 824 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 187 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Tedavisi tamamlanan 28 bin 255 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 832 test yapıldı.

8 KASIM PAZARTESİ KORONAVİRÜS TABLOSU

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
  • 8 Kasım Pazartesi günü 357.832 kişiye test uygulanmıştır.
  • 8 Kasım Pazartesi 357.832 kişiye uygulanan testten 27.824 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
  • 8 Kasım Pazartesi günü 187 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
  • 8 Kasım Pazartesi günü 28.255 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

8 KASIM PAZARTESİ 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları

8 Kasım 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 250.749.559 (250 milyon 749 bin beş yüz elli dokuz) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları - Son Dakika
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