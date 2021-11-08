Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 824 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 187 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Tedavisi tamamlanan 28 bin 255 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 832 test yapıldı.

8 KASIM PAZARTESİ KORONAVİRÜS TABLOSU

8 Kasım Pazartesi günü 357.832 kişiye test uygulanmıştır.

8 Kasım Pazartesi 357.832 kişiye uygulanan testten 27.824 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

8 Kasım Pazartesi günü 187 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

8 Kasım Pazartesi günü 28.255 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

8 KASIM PAZARTESİ 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

8 Kasım 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 250.749.559 (250 milyon 749 bin beş yüz elli dokuz) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.