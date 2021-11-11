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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 11 Kasım Perşembe günü vaka sayıları - Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 11 Kasım Perşembe günü vaka sayıları

11.11.2021 19:41
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 11 Kasım Perşembe günü vaka sayıları

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında düne göre düşüş yaşandı. 11 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 898 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203'ten 197'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 24 bin 360 olurken toplam 356 bin 4 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. 11 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 197 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 360 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 4 test yapıldı.

11 KASIM PERŞEMBE KORONAVİRÜS TABLOSU

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 11 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
  • 11 Kasım Perşembe günü 356.004 kişiye test uygulanmıştır.
  • 11 Kasım Perşembe 356.004 kişiye uygulanan testten 24.898 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
  • 11 Kasım Perşembe günü 197 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
  • 11 Kasım Perşembe günü 24.360 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

11 KASIM PERŞEMBE 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

11 Kasım 2021 Perşembe günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 252.336.668 (252 milyon 336 bin altı yüz altmış sekiz) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 11 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 11 Kasım Perşembe günü vaka sayıları

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 11 Kasım Perşembe günü vaka sayıları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 11 Kasım Perşembe günü vaka sayıları - Son Dakika
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