Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 11 Kasım Perşembe günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. 11 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 197 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 360 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 4 test yapıldı.

11 KASIM PERŞEMBE KORONAVİRÜS TABLOSU

11 Kasım Perşembe günü 356.004 kişiye test uygulanmıştır.

11 Kasım Perşembe 356.004 kişiye uygulanan testten 24.898 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

11 Kasım Perşembe günü 197 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

11 Kasım Perşembe günü 24.360 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

11 KASIM PERŞEMBE 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU