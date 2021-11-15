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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları - Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları

15.11.2021 20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 15 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 23 bin 852 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 189'dan 215'e çıktı. İyileşen hasta sayısı 25 bin 258 olurken toplam 350 bin 933 PCR testi yapıldı. Öte yandan Bakan Koca, ilk kez bir ilin aşı oranını gündeme taşıdı. Şanlıurfa'nın ikinci doz aşı oranı en düşük il olduğunun altını çizen Koca, "Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 215 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 25 bin 258 hasta taburcu olurken bugün 350 bin 933 test yapıldı.

15 KASIM PAZARTESİ KORONAVİRÜS TABLOSU

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
  • 15 Kasım Pazartesi günü 350.933 kişiye test uygulanmıştır.
  • 15 Kasım Pazartesi 350.933 kişiye uygulanan testten 23.852 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
  • 15 Kasım Pazartesi günü 215 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
  • 15 Kasım Pazartesi günü 25.258 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

15 KASIM PAZARTESİ 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Kasım 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 254.050.580 (254 milyon 50 bin beş yüz seksen) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları - Son Dakika
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