Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 215 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 25 bin 258 hasta taburcu olurken bugün 350 bin 933 test yapıldı.
15 Kasım 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 254.050.580 (254 milyon 50 bin beş yüz seksen) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları - Son Dakika