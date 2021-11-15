Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 215 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 25 bin 258 hasta taburcu olurken bugün 350 bin 933 test yapıldı.

15 KASIM PAZARTESİ KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Kasım Pazartesi günü 350.933 kişiye test uygulanmıştır.

15 Kasım Pazartesi 350.933 kişiye uygulanan testten 23.852 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

15 Kasım Pazartesi günü 215 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

15 Kasım Pazartesi günü 25.258 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

15 KASIM PAZARTESİ 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Kasım 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 254.050.580 (254 milyon 50 bin beş yüz seksen) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.