Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 227 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 447 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 514 test yapıldı.
16 Kasım 2021 Salı günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 254.589.978 (254 milyon 589 bin dokuz yüz yetmiş sekiz) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 16 Kasım Salı günü vaka sayıları - Son Dakika