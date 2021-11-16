Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 16 Kasım Salı günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 227 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 447 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 514 test yapıldı.

16 KASIM SALI KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Kasım Salı günü 356.514 kişiye test uygulanmıştır.

15 Kasım Salı 356.514 kişiye uygulanan testten 25.101 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

15 Kasım Salı günü 227 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

15 Kasım Salı günü 27.447 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

16 KASIM SALI 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

16 Kasım 2021 Salı günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 254.589.978 (254 milyon 589 bin dokuz yüz yetmiş sekiz) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.