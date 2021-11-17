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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 17 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları - Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 17 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları

17.11.2021 20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 17 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında düne göre düşüş yaşandı. 17 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 23 bin 867 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 227'den 229'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı 28 bin 543 olurken toplam 358 bin 784 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Şartlar zamanla tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım. dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 229 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 543 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 784 test yapıldı.

17 KASIM ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 17 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları
  • 17 Kasım Çarşamba günü 358.784 kişiye test uygulanmıştır.
  • 17 Kasım Çarşamba 358.784 kişiye uygulanan testten 23.867 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
  • 17 Kasım Çarşamba günü 229 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
  • 17 Kasım Çarşamba günü 28.543 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

17 KASIM ÇARŞAMBA 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

17 Kasım 2021 Çarşamba günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 255.146.154 (255 milyon 146 bin yüz elli dört) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 17 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 17 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 17 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 17 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları - Son Dakika
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