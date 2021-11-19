Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 218 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 749 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 563 test yapıldı.
19 Kasım 2021 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 256.387.821 (256 milyon 387 bin sekiz yüz yirmi bir) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 19 Kasım Cuma günü vaka sayıları - Son Dakika