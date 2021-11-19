Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 19 Kasım Cuma günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 218 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 749 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 563 test yapıldı.

19 KASIM CUMA KORONAVİRÜS TABLOSU

19 Kasım Cuma günü 356.563 kişiye test uygulanmıştır.

19 Kasım Cuma 356.563 kişiye uygulanan testten 23.810 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

19 Kasım Cuma günü 218 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

19 Kasım Cuma günü 28.749 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

19 KASIM CUMA 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

19 Kasım 2021 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 256.387.821 (256 milyon 387 bin sekiz yüz yirmi bir) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.