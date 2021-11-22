Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 22 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 935 hasta taburcu olurken bugün 361 bin 5 test yapıldı.

22 KASIM PAZARTESİ KORONAVİRÜS TABLOSU

22 Kasım Pazartesi günü 361.005 kişiye test uygulanmıştır.

22 Kasım Pazartesi 361.005 kişiye uygulanan testten 24.856 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

22 Kasım Pazartesi günü 193 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

22 Kasım Pazartesi günü 28.935 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

22 KASIM PAZARTESİ 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

22 Kasım 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 257.833.211 (257 milyon 833 bin iki yüz on bir) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.