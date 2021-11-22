Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 935 hasta taburcu olurken bugün 361 bin 5 test yapıldı.
22 Kasım 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 257.833.211 (257 milyon 833 bin iki yüz on bir) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 22 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları - Son Dakika