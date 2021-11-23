Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 23 Kasım Salı günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 170 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 208 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 353 hasta taburcu olurken bugün 365 bin 412 test yapıldı.

23 KASIM SALI KORONAVİRÜS TABLOSU

23 Kasım Salı günü 365.412 kişiye test uygulanmıştır.

23 Kasım Salı 365.412 kişiye uygulanan testten 28.170 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

23 Kasım Salı günü 208 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

23 Kasım Salı günü 29.353 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

23 KASIM SALI 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU