Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 25 Kasım Perşembe günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 222 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 29 bin 639 hasta taburcu olurken bugün 363 bin 43 test yapıldı.

25 KASIM PERŞEMBE KORONAVİRÜS TABLOSU

25 Kasım Perşembe günü 363.043 kişiye test uygulanmıştır.

25 Kasım Perşembe 363.043 kişiye uygulanan testten 24.467 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

25 Kasım Perşembe günü 222 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

25 Kasım Perşembe günü 29.639 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

25 KASIM PERŞEMBE 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

25 Kasım 2021 Perşembe günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 259.768.780 (259 milyon 768 bin yedi yüz seksen) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.