Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 222 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 29 bin 639 hasta taburcu olurken bugün 363 bin 43 test yapıldı.
25 Kasım 2021 Perşembe günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 259.768.780 (259 milyon 768 bin yedi yüz seksen) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 25 Kasım Perşembe günü vaka sayıları - Son Dakika