Son Dakika | Sağlık Bakanlığı'nın 2023 Yılı Hedefleri: 10 Bin Kişi Başına Düşen Hastane Sayısı 32'ye Çıkacak, Aile Hekimliği Birimi Başına Düşen Nüfus Sayısı 2...

MERVE GÜVEN

Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe teklifine göre bakanlık; 2022 yılında 31,7 olmasını hedeflediği 10 bin kişi başına düşen hastane sayısının, 2023 yılında 32 olmasını öngördü. Bakanlık ayrıca, 2022 yılı sonunda 3 bin 34 kişi olmasını hedeflediği aile hekimliği birimi başına düşen nüfus sayısını 2023 sonunda 2 bin 700'e düşürmeyi planladı.

Sağlık Bakanlığı 2023 yılı bütçe teklifi, TBMM'ye sunuldu. Teklifin gerekçesinde, bakanlığın hedefleri sıralandı.

Buna göre, Bakanlık; aile hekimliği birimi başına düşen nüfus sayısını 2022 yılında 3 bin 125'ten 2 bin 800'e düşünmeyi planlandı. Ancak, aile hekimliği birimi başına düşen nüfus sayısı bu hedefin üstünde kaldı. Teklifte yer alan bilgilere göre bu yılın sonunda bu aile hekimliği başına düşen nüfus sayısının 3 bin 34 kişi olacağı tahmin edildi. Bakanlık, 2023 yılında bu rakamı 2 bin 700'e düşürmeyi hedefledi.

Bakanlık, ayrıca; 2022 yılında yüzde 51,5 oranında olan meme kanseri erken teşhis oranını 2023 yılında yarım puan artırarak yüzde 52'ye çıkarmayı hedefledi.

Bakanlık, 10 bin kişi başına düşen hastane sayısının 2022 yılında 31,7 olmasını hedeflemişti. Teklifte yer alan tabloya göre 10 bin kişiye düşen hastane sayısının bu yılın sonunda 32 olacağı tahmin edildi. 10 bin kişi başına düşen hastanesi sayısının 2023 yılında 32 olması planlandı.