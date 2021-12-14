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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak

14.12.2021 10:00

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantına yönelik çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, Omicron varyantının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip edildiği, genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon taramasının ilk kez Türkiye'de uygulandığı kaydedildi.

Dünyayı endişelendiren Omicron varyantı ile ilgili yeni bulgular ve açıklamalar gelmeye devam ederken koronavirüsün daha bulaşıcı varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Toplamda 57 ülkede görülen Omicron varyantı Türkiye'de toplam 6 hastada görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hastaların 5'inin İzmir'de 1'inin İstanbul'da olduğu açıklandı.

VARYANT, NOKTA MUTASYON TARASAMIYLA TESPİT EDİLECEK

Yeni varyantla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamada geldi. Yapılan açıklamada Omicron varyantının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip edildiği, genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon taramasının ilk kez Türkiye'de uygulandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

''COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor.''

POZİTİF VAKALAR NASIL ANALİZ EDİLİYOR?

Ülkemizde geliştirilen genomik surveyans stratejisiyle önce örneklerde PCR gibi yaygın kullanılan bir yöntem ile nokta mutasyon taraması yapılıyor. Bu taramada şüpheli bulunan pozitif örnekler sekanslama analizi için Ankara'daki Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarına gönderiliyor. Burada tüm genom dizi analizi yöntemiyle varyantların türü tespit ediliyor. Elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor.''

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, virüslerde oluşan mutasyonların ileri moleküler analizlerle izlenmesinin önemine vurgu yaparak Sağlık Bakanlığının bu konuda başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

MODEL, İLK KEZ TÜRKİYE'DE UYGULANDI

Alfa mutasyonunun ilk çıktığı Aralık 2020 tarihinden itibaren dünyada ilk kez ülkemizde uygulanan bir genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon tarandığını söyleyen Korukluoğlu, "Zaman içinde virüsün izlenmesi gereken varyantlarına yönelik tarama testlerini sürekli güncellenerek rutin olarak tüm ülke laboratuvarlarında kullanıyoruz. Şu anda da aynı şekilde Omicron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı." şeklinde konuştu.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak - Son Dakika


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