Son Dakika | Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 761 bin...

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 761 bin 447'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 761 bin 447'ye ulaştı.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 761 bin... - Son Dakika

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