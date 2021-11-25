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Son dakika: Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

25.11.2021 21:48
Son dakika: Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekare büyüklüğünde olacak Aşı Ar-Ge Üretim Merkezinin projesinin bittiğini, gelecek günlerde merkezin ihalesinin yapılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekare büyüklüğünde olacak Aşı Ar-Ge Üretim Merkezinin projesinin bittiğini, gelecek günlerde merkezin ihalesinin yapılacağını bildirdi.

Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yerli inaktif aşı adayı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığı müjdesini verdiğini anımsatan Koca, "Hepimizi sevindirecek yeni bir müjdeyi vermek istiyorum; özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en modern, en gelişmiş merkezi olduğunu bildiğimiz tesisin inşaatını ise gelecek yılın sonunda bitirmek istiyoruz." dedi.

Koca, dünyada bu altyapıyla, bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ettiğini belirtti.

Kovid-19 tedavisinde kullanılan Molnupiravir ilacı

Bakan Koca, milletvekillerinin, Kovid-19 tedavisinde kullanılan Molnupiravir isimli ilaca ilişkin sorularına karşılık, bu ilacın FDA onayı aşamasında olduğunu, İngiltere'de ise ilaca onay verildiğini söyledi.

Bu ilaçla ilgili geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilk defa zorunlu lisans verildiğini dile getiren Koca, "Yani ülkemizde bunu bütün firmalara da bildirdik; 'bu ilaçla ilgili bize müracaat edebilirsiniz'. Zorunlu ruhsat kapsamında değerlendireceğimizi, ruhsat vereceğimizi, devamında da vatandaşlarımızı erken dönemde buluşturacağımızı ifade ettik. 700 dolar olan ilacı, 30-35 kat oranında daha ucuz maliyetle olacağını tahmin ettiğimiz ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşlarımızla buluşturacağımızı ümit ediyorum. Bu da ikinci müjde olsun." diye konuştu.

"SMA Bilim Kurulu'nu gelecek hafta topluyoruz"

Sağlık Bakanı Koca, SMA hastalığına ilişkin sorulara karşılık, bu konunun hassasiyetine dikkati çekti.

Tip-1 SMA hastalığının tedavisinde kullanılan en yaygın ilacın nusinersen etken maddeli Zolgensma isimli ilaç olduğunu ve bunun ücretsiz olarak hastalara sağlandığını belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SMA Bilim Kurulu'nu gelecek hafta topluyoruz. Bugüne kadar Zolgensma isimli ilacı üreten firma bize sonuçlarının etkili olduğuyla ilgili bilgileri vermedi. Son 3-4 aydan bu yana özellikle bazı hasta gruplarında faydalı olabileceğiyle ilgili yayınlar çıkmaya başladı. Bu nedenle SMA Bilim Kurulu gelecek hafta toplanmış olacak. Bu ilacın hangi hastalar için kullanılabileceğini, uygunluğunu tespit ederek bunu da ilan etmiş olacağız. Devletimiz hastalarına her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacaktır, bundan emin olabilirsiniz."

SMA ile mücadele ve hastalığın önlenmesi amacıyla buna ilişkin testlerin de evlilik öncesi zorunlu tarama kapsamına alındığını dile getiren Koca, tanı kitlerine ilişkin ihale sürecinin 3-4 haftadan bu yana devam ettiğini, pazarlık usulü gerçekleştirilen ihale sürecinin demo üzerinden 700 kez yapıldığını ve neticelendirildiğini kaydetti.

Bakan Koca, ihalede olması gereken en uygun maliyet noktasına gelindiğini belirtti.

Söz konusu taramaların yenidoğanlarda da yapılacağını söyleyen Koca, "Yenidoğan bebeklerimize de topuktan kan alınarak SMA taramasını yapıyor olacağız. Çünkü bu tedaviyi belirliyor olacak. Özellikle belirti olmadığında, ne kadar erken dönemde tanı konulur erken dönemde tedavi başlanırsa sonuç alabilirliğimiz o kadar fazla olmuş olur. Bu çerçevede erken tanıyı koymak için her doğan bebeğe bu taramayı da yıl bitmeden başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca, öksürtme cihazlarının geri ödeme listesine alınmasıyla ilgili SGK nezdinde yazıların yazıldığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konuyla ilgili olumlu düşündüğünü ve konunun takipçisi olduklarını belirtti.

40 bin sağlıkçı ataması

Sağlık Bakanı Koca, 40 bin sağlıkçı atamasına ilişkin de "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor. Ayrıca yine mülakat yapılmadan kurayla 10 bin sürekli işçi alımı da yapılıyor olacak." bilgisini verdi.

Koca, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti unvanlarında alımların olacağını da sözlerine ekledi.

(Sürecek)

spinal müsküler atrofi, Araştırma Geliştirme, Fahrettin Koca, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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