Son dakika sağlık: Bilecik'te beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları üç hastaya nakledilecek - Son Dakika

Bilecik'te tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri ve böbrekleri üç hastaya umut oldu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bilecik Devlet Hastanesinde 6 gün yoğun bakım tedavisi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti.
Hastanenin Organ Nakil Koordinatörlüğü, bu kişinin ailesiyle görüşerek nakil için onay aldı.
Bursa ve Düzce'den uzman transplantasyon ekipleri, yaklaşık 5 saat süren operasyon sonucunda karaciğer ve böbrekleri çıkardı.
Organların, bu illerde durumları uygun görülen üç hastaya nakledileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:15 - Kaynak: AA
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