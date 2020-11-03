Son dakika: Sağlık Bilimleri Üniversitesinden geleceğin doktorlarına uzaktan eğitim - Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bilimleri Üniversitesinden geleceğin doktorlarına uzaktan eğitim

03.11.2020 11:05
Son dakika: Sağlık Bilimleri Üniversitesinden geleceğin doktorlarına uzaktan eğitim, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerini hem uzaktan hem de tedbirler çerçevesinde yüz yüze sürdürüyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerini hem uzaktan hem de tedbirler çerçevesinde yüz yüze sürdürüyor.

Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, AA muhabirine, salgın döneminde tıp öğrencilerine verilen eğitimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye genelinde 13 Mart'ta eğitime ara verilmesi kararının ardından tıp fakültesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl önderliğinde eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Karakoç'un desteği ile online eğitime yönelik çalışmaların başlatıldığını ifade eden Gülçelik, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıfların bütün derslerinin, görüntülü/sesli çekimlerinin yapılarak sisteme yüklendiğini ve öğrencilerin kullanımına açıldığını söyledi.

Prof. Dr. Gülçelik, Gülhane Tıp Fakültesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında sınavları da online yaptıklarını belirterek, "Online sınavlarla ilgili dönem 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıflarda deneme sınavları yaptık. Pandeminin devam etmesi nedeniyle final ve bütünleme sınavlarını online olarak bitirdik. Dönem 4 ve 5 öğrencilerimizin bazı pratikleri kaldı." dedi.

"İnternlerin pratik eğitimleri kovid olmayan bölümlerde yapılıyor"

Gülçelik, intern doktorların pratik eğitimlerinin nasıl yapıldığına ilişkin şu bilgileri aktardı:

"İnternlerimizin bazı pratikleri kaldı. Onları da YÖK'ün genelgesine ve pandemi kurallarına uygun şekilde, eğitim olarak azaltılmış, nöbet tutmadan, haftanın belirli günlerinde gelmek şartıyla birebir hocayla çalışarak, hastayla temas etmeden ve kovid olmayan bölümlerle çalışarak eğitim almalarını sağladık. İsteyen internlere de kurallar çerçevesinde ödev olarak bir eğitim verdik. Bunların değerledirmelerini yaptık. Böylece, 2020'nin bahar dönemini tamamladık."

Prof. Dr. Gülçelik, 2020-2021 eğitim döneminde salgının devam etmesine rağmen eğitim çalışmalarına ara vermediklerini belirterek, "Üniversitemizde uzaktan eğitim için hibrit modeller ortaya çıkarıldı. Canlı yayınları ve bunları online olarak sunacak sistemlerin, amfilerde ve laboratuvarlarda kurulumu sağlandı. İnternlerin eğitiminde hasta ile birebir temas halinde olmaları gerekir. Ağustosta internlerin eğitimini nöbetsiz ve kovid olmayan birebir öğretim üyeleri ile beraber çalışmaları şeklinde planladık. İntern eğitimlerimizde bir sıkıntı olmadı." dedi.

Eylülde dönem 4 ve 5'lerin eğitimlerine başlanıldığı bilgisini veren Prof. Dr. Gülçelik, "Hocalarımızla beraber 8 tane dönem 4'te, 21 tane de dönem 5'te stajımız var. Klinik pratik stajlarımızın ve teorik derslerimizin nasıl yapılacağını bir komisyon kararıyla ortaya koyduk." şeklinde konuştu.

Gülçelik, öğrencilerin teorik derslerini online olarak öğretim üyelerinin görüntüleri, sesleri ve slaytlar eşliğinde verebildiklerini, öğrencilerin pratik eğitimlerini de ikişerli gruplar halinde kovid olmayan alanlarda birebir öğretim üyeleriyle, uygun hastalarla beraber bazen de ameliyathane ortamında gerçekleştirdiklerini aktardı.

Tıp fakültesi dönem 4 ve 5 öğrencilerinin de sınavlarını online olarak görüntülü ve yazılı yaptıklarını ifade eden Gülçelik, 7 Ekim itibarıyla da dönem 1, 2 ve 3'leri başlattıklarını söyledi.

"1700 tıp öğrencisi online eğitimden yararlandı"

Gülçelik, eğitimlerde hibrit bir model seçtiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Amfilerimizde canlı olarak dersleri takip edebilecekleri bir kayıt sistemi var. Öğrencilerimiz de burada hocaların görüntüleri, sesleri eşliğinde derslerini evden takip edebiliyorlar. Öğrencilerimizi üçe böldük. YÖK'ün yayımladığı kovid kurallarına uygun olarak, dört metrekarede bir öğrenci olma kurallarına uygun olarak masalarımızı ayrıştırdık, dezenfeksiyon işlemlerini sağladık, maskelerini temin ettik. Öğrencilerimizin üçte biri derslerin bir kısmını yüz yüze bir kısmını da uzaktan online hibrit sistemle alabiliyorlar.

Gülhane Tıp Fakültesinin yüz yıllık öğretim geçmişine sahip olduğunu vurgulayan Gülçelik, "Sadece bizim tıp fakültemizde 3 farklı gruptan öğrenci var. Sivil öğrenciler, askeri öğrenciler, dost ve müttefik ülkelerin askeri öğrencileri yer alıyor. 1700 öğrencimiz var. Eğitimlerimizi öğrencilerimizle birlikte planlıyoruz. Herkese destek sağlamaya çalışıyoruz. Hocalarımızla bu eğitimleri birebir sağlıyoruz. Her iki öğrenciye bir hoca belirleyerek bu sistemi beraber kurduk." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi, Ali Gülçelik, Türkiye, Gülhane, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika: Sağlık Bilimleri Üniversitesinden geleceğin doktorlarına uzaktan eğitim - Son Dakika


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