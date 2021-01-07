Son dakika sağlık: Bursa'ya 18 yeni ambulans - Son Dakika

Son dakika sağlık: Bursa'ya 18 yeni ambulans

07.01.2021 17:46

Son dakika sağlık haberi: Bursa'ya 18 yeni ambulans Vali Canbolat: "Salgın bitmedi, kimse tedbirleri elden bırakmasın" Bursa'ya ikisi yeni doğan yoğun bakım olmak üzere 18 ambulans tahsis edildi.

Bursa'ya 18 yeni ambulans

Vali Canbolat: "Salgın bitmedi, kimse tedbirleri elden bırakmasın"

BURSA - Bursa'ya ikisi yeni doğan yoğun bakım olmak üzere 18 ambulans tahsis edildi. Ambulansların anahtar teslim töreninde konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, salgının devam ettiğini, vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini söyledi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen 18 yeni ambulansın anahtar teslim törenine Vali Yakup Canbolat, AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz katıldı. Bursa'da bin 156 acil sağlık hizmetleri personeli ile sahada 82 acil sağlık istasyonunda 81 acil yardım, 6 karpetli, 1 obez, 1 dört yataklı, 2 motosiklet, 1 hava ve 25 yedek ambulans ile acil sağlık hizmeti sunulduğunu ifade eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Sıhhat projesi kapsamında bakanlığımız tarafından Bursa'ya 7 gün 24 saat hizmet veren 112 acil filosuna iki tanesi yeni doğan yoğun bakım olmak üzere toplamda 18 ambulans tahsis edilmiştir" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat yoğun bir salgın dönemi yaşandığına işaret ederek, "Bu süreçte hem Türkiye, hem Bursa olarak alınan tedbirlerle, uygulamalar ve tedavi yöntemleriyle başarılı bir şekilde bu süreç yönetiliyor. Gelinen noktada Bursa'da yoğun bakım ve normal yatak açısından da şu an itibari ile sorun yaşamıyoruz. Bu yeni filoya katılan 18 ambulansla tedavilerin daha hızlı yapılması, etkin hizmet sunulmasına katkılar sağlayacaktır. Biz bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Bursalılara bir mesaj vermek istediğini belirten Canbolat, "Pandemi devam ediyor. Vatandaşlarımız bunu bilmesi gerekiyor. Etkin tedbirlerle vatandaşlarımızın son 2 aydır dikkatli davranmaları sonucunda bir dönem pik olan sayılar şu an normal yönetilebilir sayılara geldi. Bu sayılara dikkat etmemiz lazım. 3 temel kural dediğimiz tedbirleri ihlal etmemek gerekiyor. Ben biraz gevşeme olduğunu gördüm. Maske kullanımı konusunda sorunlar artmaya başladı. Ben vatandaşlarımızdan rica ediyorum, lütfen sosyal mesafeye, maskeye ve temizliğe itina ile uyalım ki bu hastalığı def edelim. Süreç halen bitmedi. Dünyada üçüncü dalga yaşanıyor. Bu süreci iyi takip etmemiz gerekiyor. Bu sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalıştığını herkes biliyor. Biz buradan sağlık çalışanlarımıza da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara katkı, sağlamak yükünü azaltmak anlamında Bursalı hemşehrilerimizin koyulan kurallara uymalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 18 ambulansın anahtarları sağlıkçılara teslim edildi. Ambulansların otoparktan çıkışı da drone ile görüntülendi.

Son dakika sağlık: Bursa'ya 18 yeni ambulans
Son dakika sağlık: Bursa'ya 18 yeni ambulans
Son dakika sağlık: Bursa'ya 18 yeni ambulans
Son dakika sağlık: Bursa'ya 18 yeni ambulans

İl Sağlık Müdürlüğü, Ambulans, Bursa, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Bursa'ya 18 yeni ambulans - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaraylı Emre Kılınç'a PFDK'tan 2 maç ceza geldi ABD Kongresi baskınına ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İngilizce mesaj: Sorunun çözülmesi memnuniyet verici Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Karim Benzema, Valbuena'ya şantaj yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı
Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor! İşte sarı lacivertlilerin ilk 11'i Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor! İşte sarı lacivertlilerin ilk 11'i         
17:47
ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı? ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı?         
17:16
68 yaşındaki kadını öldüren katil tanıdık çıktı! Daha önce tartışmışlar 68 yaşındaki kadını öldüren katil tanıdık çıktı! Daha önce tartışmışlar         
17:15
İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen İleti Yönetim Sistemi devreye alındı İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen İleti Yönetim Sistemi devreye alındı         
17:11
Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar         
16:50
Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı         
16:42
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü         
15:05
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Fitch, Türkiye'nin en yüksek kredi notunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdi Fitch, Türkiye'nin en yüksek kredi notunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdi         
14:17
Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren 2 çocuk annesi kadına, tahrik indirimiyle 18 yıl hapis Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren 2 çocuk annesi kadına, tahrik indirimiyle 18 yıl hapis         
13:52
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 18:02:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika sağlık: Bursa'ya 18 yeni ambulans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei