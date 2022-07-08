Son dakika: SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE POLİS ARASINDA YÜRÜYÜŞ GERGİNLİĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE POLİS ARASINDA YÜRÜYÜŞ GERGİNLİĞİ

08.07.2022 04:50

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAĞLIK çalışanları, Konya'da dün öldürülen Doktor Ekrem Karakaya İçin Çapa'da toplanarak Çemberlitaş'taki İl Sağlık Müdürlüğü'ne kadar yürümek istedi.

SAĞLIK çalışanları, Konya'da dün öldürülen Doktor Ekrem Karakaya İçin Çapa'da toplanarak Çemberlitaş'taki İl Sağlık Müdürlüğü'ne kadar yürümek istedi. Polis, izinleri olmadığı gerekçesiyle sağlık çalışanlarının yürümesine izin vermedi. Bu nedenle sağlık çalışanları ile polis arasında zaman zaman arbede çıktı. Polis önlemini aşabilen bir grup sağlık çalışanı İl Sağlık Müdürlüğü önüne kadar yürüyüp basın açıklaması yaptı.

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Doktor Ekrem Karakaya için Türkiye'nin birçok hastanesinde eylemler ve yürüyüşler yapıldı.

Çapa'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde saat 11.30'da toplanan sağlık çalışanları, Çemberlitaş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne kadar yürümek istedi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önünden yürümeye başlayan sağlık çalışanlarına izinleri olmadığı gerekçesiyle polis engel olmak istedi. Bu nedenle polis ile sağlık çalışanları arasında gerginlik çıktı. Sağlık çalışanları polis duvarını aşarak Millet Caddesi'nde yürümeye başladı. Yürüyüş nedeniyle caddede trafik akışı durdu. Polis, sağlık çalışanlarının önünü tekrar kesti. Polis, bu sırada basın mensuplarını itekleyerek, görüntü almalarını engelledi. Sağlık çalışanları bir kez daha polis önlemini aşarak Ordu Caddesi'nde yürümeye başladı. İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelebilen sağlık çalışanları, burada slogan atıp, basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldı.

YORUMLAR
500
Esnaf gezisine Eski AK Partili Başkan Veysi Tunç'un sitemi damga vurdu: Şerefim, namusum üzerine bir daha oy vermeyeceğim Esnaf gezisine Eski AK Partili Başkan Veysi Tunç'un sitemi damga vurdu: Şerefim, namusum üzerine bir daha oy vermeyeceğim Son dakika! Sağlık çalışanlarından doktor Karakaya'nın öldürülmesine tepki Son dakika! Sağlık çalışanlarından doktor Karakaya'nın öldürülmesine tepki
Kaynak: DHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Çemberlitaş, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE POLİS ARASINDA YÜRÜYÜŞ GERGİNLİĞİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 05:01:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE POLİS ARASINDA YÜRÜYÜŞ GERGİNLİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement