Son dakika sağlık: 'Çocuk sahibi olamazsınız' denilen aile, evlatlarını kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor - Son Dakika

Son dakika sağlık: 'Çocuk sahibi olamazsınız' denilen aile, evlatlarını kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor

Son dakika haberleri: - 'Çocuk sahibi olamazsınız' denilen aile, evlatlarını kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor Ağrı'da yaşayan ve 2 yıl önce Hasan Bulut ile dünyaevine giren Selin Bulut'a erken menopoz teşhisi konuldu.

- 'Çocuk sahibi olamazsınız' denilen aile, evlatlarını kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor

DİYARBAKIR - Ağrı'da yaşayan ve 2 yıl önce Hasan Bulut ile dünyaevine giren Selin Bulut'a erken menopoz teşhisi konuldu. Bir daha çocuk sahibi olamazsın denilen aile, Diyarbakır'da gördükleri tedavi sondası evlatlarını kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladı.

Ağrı'da yaşayan Selin ve Hasan Bulut çifti 2 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çocuk sahibi olmak isteyen çift, defalarca denemelerine rağmen çocuk sahibi olamadı. Ağrı ve Erzurum'da doktorlara başvuran Selin Bulut, erken menopoz teşhisi ile çocuk sahibi olamayacağını ve umudunu kesmesi gerektiğini doktorlardan duyunca hayatının şokunu yaşadı. Evinde huzursuzluk başlayan çiftin evliliği bitmek üzereyken bir arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. PRP ve yumurta detoks tedavisiyle 1 ayda kendiliğinden gebe kalan Selin Bulut, şimdi çocuğunu kucağına alacağı günü heyecanla beklemeye başadı.

"İmkansız denilen bir şey imkanlı hale geldi"

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, çocuk sahibi olmak isteyen hastaya bunun imkansız olduğunun söylendiğini ve yeni tip tedavilerle artık çocuk sahibi olmanın imkanlı hale geldiğini söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız erken menopoz nedeniyle kliniğimize başvurdu, adet görememe şikayetiyle Ağrı'dan geldiler. Daha önce bir çok yere başvurmuşlar, erken menopoz teşhisi ile çocuk sahibi olmasının imkansız olduğu ve evinde oturması gerektiğini söylemişler. Arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır'a kliniğimize geldi. Hastanın detaylı incelemesini yaptık, hormonlarının yüksek olduğunu ve yumurta rezervinin göremedik ultrasonda da erken menopoz tanısı koyduk. Kendisine tüp bebek dahil yapılamıyordu, yeni tip tedavi uygulamalarında PRP uygulaması kendisine önerdik. Hasta umutsuz bir şekilde kabul etti. Her iki yumurtalara yaparak yumurtaların aktive olmasını sağlamaya çalıştık. Beraberinde yumurtaları canlandırmak için antroksan tedavilerde verdik. Ardından yumurta detoksu ile destek verdik, hasta uygulamalardan 1 ay sonra kendiliğinden spontane gebelik elde etti. Hasta gebelik haberini alınca inanmadı. Ultrasonda baktığımızda gebelik kesesini görünce müthiş bir duygusal an oldu. Çünkü imkansız denilen bir şey imkanlı hale geldi. Bu an bizim için müthiş keyifli bir an idi, netice itibari ile hiç kimse umutsuz olmamaları, rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu yaşatmayı nasip etsin inşallah" dedi.

"Çok kötü zamanlar geçirdim"

Çocuk sahibi olmak isten Selin Bulut, evlat sahibi olamayacağını öğrenince ev içerisinde sıkıntıların başladığını ve sürekli mutsuz olduğunu söyledi. Bulut, "Çocuk istiyorduk, hiçbir şekilde olmadı. Ağrı'da birçok doktora gittim ilk baktığımda hiçbir sıkıntı olmadığını, sonra ileri derecede yumurta tembelliği olduğunu söylediler. Tedavi etmeye başladılar, ama tedavi ettikleri ilaçlar normal antibiyotiklerdi, hiçbir sonuç alamadım, aslında verdikleri ilaçlarla düzenli adetlerimi görürken düzensizleşmeye başladı. Sonra baktık yine olmuyor, Erzurum'da başka bir hocaya gittik, orada hiçbir şekilde çocuğumun olmayacağı imkansız ve tüp bebek ile yüzde 20 olup olmayacağını da söylediler. Yanlış doktor, yanlış teşhis ve yanlış tedavilerle 1 buçuk yılım boşa gitti. Bazı arkadaşlarım 1 buçuk yıl erken bir süreç dedi bekleseydim olacağını söylediler ama öyle bir şey yok ben bekleseydim daha ileri gidecekti. Çünkü yumurta yaşım benim yaşımdan daha ilerdeydi, bekleseydim daha kötü olacaktı. Çocuğum hiçbir şekilde olmama durumu olabilirdi. Bir arkadaş tavsiyesiyle Hakan hocaya geldik, sadece bir seans PRP tedavisi ile kendiliğinden gebe kaldım. Bugün kesemizi gördük, rabbim isteyen herkese nasip etsin. Kesinlikle Hakan hocayı tavsiye ediyorum, boşuna yanlış doktorlar ile ve yanlış teşhislerle vakit kaybında bulunamayın. Eşimle aramda belli zamanlar bunun sıkıntısını yaşıyordum, ağladığım ve çocuğum olmayacağı çok kötü zamanlar oldu. Duygularımı ifade edemiyorum, çok mutluyum, 10 gün sonra kalp atışlarını duyacağız gelin mutlaka Hakan hocayı bulun" diye konuştu.

Hasan Bulut ise Diyarbakır'da eşinin 5 haftalık gebe olduğunu öğrendiklerini belirterek baba olacağı günü iple çektiğini söyledi.

Son dakika sağlık: 'Çocuk sahibi olamazsınız' denilen aile, evlatlarını kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor
Son dakika sağlık: 'Çocuk sahibi olamazsınız' denilen aile, evlatlarını kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor
Son dakika sağlık: 'Çocuk sahibi olamazsınız' denilen aile, evlatlarını kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor
Son dakika sağlık: 'Çocuk sahibi olamazsınız' denilen aile, evlatlarını kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor

Hasan Bulut, Diyarbakır, Çocuk, Ağrı, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: 'Çocuk sahibi olamazsınız' denilen aile, evlatlarını kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor - Son Dakika

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