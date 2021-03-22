Son dakika sağlık: Doğum günü kutlayan aileden 13 kişinin testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika sağlık: Doğum günü kutlayan aileden 13 kişinin testi pozitif çıktı

22.03.2021 17:40
Son dakika sağlık: Doğum günü kutlayan aileden 13 kişinin testi pozitif çıktı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre AMASYA'da doğum günü kutlamak için bir araya gelen aynı aileden 13 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

AMASYA'da doğum günü kutlamak için bir araya gelen aynı aileden 13 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ev karantinasına alınan ailenden 4'ü hastanede tedaviye alındı.

Kent merkezinde yaşayan bir aile, kız çocuklarının doğum gününü kutlamak için evlerine yakınlarını davet eti. Davete katılan ve kutlama sonrası ayrılarak evlerine giden akrabalar, bazı semptomlar gösterince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan koronavirüs testlerinde, aynı aileden 13 kişinin testi pozitif çıktı. Testlerin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Ev karantinasına alınan aileden 4'ü hastanede tedaviye alındı.


Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Doğum günü kutlayan aileden 13 kişinin testi pozitif çıktı - Son Dakika


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