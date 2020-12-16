Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum" - Son Dakika

Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum"

16.12.2020 14:57

Son dakika gündem haberi... Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hafife alınmaması gerektiğini belirterek,"Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hafife alınmaması gerektiğini belirterek,"Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum. Üzerimden kamyon geçmiş gibi 5-6 günlük çok rahatsız edici bir süreç yaşadım." dedi.

Geçirdiği hastalık sonrası görevine dönen Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane yöneticisi olarak hasta, sağlık personeli ve hasta yakınları ile sürekli görüştüğünü, tüm gün hastaneyi dolaştığını söyledi.

Vaka artışlarının kasım ayında hız kazandığını hatırlatan Çağlayan, "Kasım ayına kadar kendimizi koruduk. Vaka artışı olunca hastanede yoğunluk yaşandı. Korunmamıza rağmen hastalığa yakalandık." ifadesini kullandı.

Başhekim Çağlayan, nezle bulguları, terleme şikayetleri sonrası 20 Kasım'da yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını aktardı.

Ailevi Akdeniz Ateşi hastası

Hastalığın en ciddi belirtilerini 3. günde yaşamaya başladığını vurgulayan Çağlayan, "Asıl etkiler sırt, kas ve baş ağrıları ile başladı. Akabinde sersemlik, kafayı kaldıramama sorunları oldu. Ben elbette daha önce nezle, grip geçirdim, hatta ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastasıyım, ataklar geçirdim. Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum. Üzerimden kamyon geçmiş gibi 5-6 günlük çok rahatsız edici bir süreç yaşadım." diye konuştu.

Başhekim Çağlayan, ishal ve bulantı şikayetleri de yaşadığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Yedinci güne kadar sadece günde 5 saat uyanık kalabiliyorsunuz. Sürekli sersemlik hali var. Bir diziyi izleyemiyor, bir kitap okuyamıyorsunuz. Konsantre olamıyorsunuz sersemlikten. Böyle olumsuz etkileri var bu hastalığın. Evde kendinizi izole edip evin içinde bile sevdiklerinizi göremiyorsunuz. Uzaktan konuşuyorsunuz. Hastaneye yatmayanlar için bu en çok şikayet edilen nokta. Hastaneye yatanlar daha ağır geçiriyor tabii. Ben bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Evde bile ağır geçirdim ama hastane sürecinin olmaması, akciğer hastalığının eşlik etmemesi, zatürrenin gelişmemesi benim şansımdı. Şimdi de halsizlik hali devam ediyor."

"Damarları, beyni etkiliyor"

Koronavirüsün sadece akciğerleri değil, vücudun diğer organlarını da etkilediğine işaret eden Çağlayan, hastalığın sadece kısa dönem etkilerinin bilindiğini söyledi.

"Bu hastalık damarları etkileyen, kalbi, beyni etkileyen sistemik bir hastalık esasen. Uzun dönem etkilerini gerçekten daha bilmiyoruz." diyen Çağlayan, şunları kaydetti:

"Bilim dünyası bunu araştırıyor. Özellikle son dönemde kalp krizi ve inme geçiren bazı hastaların ölüm sebebinin bu hastalık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü damarlarda bir iltihap yapıyor ve bu iltihap da damarlarda tıkanıklığa neden oluyor. Böbrekleri ve bütün damarları etkiliyor. Uzun dönem etkileri ile ilgili bilim dünyası araştırmaya devam ediyor. Sonuçları birlikte göreceğiz".

Başhekim Ali Osman Çağlayan, vatandaşın önce kendini, sevdiklerini, sağlık personelini koruması için maske, mesafe ve hijyen kuralına uymasını istedi.

Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum
Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum
Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum
Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum

Soma Devlet Hastanesi, Osman Çağlayan, Çağlayan, Hastane, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! YouTube Türkiye'de temsilcilik açacak Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı
Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti         
15:49
Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi         
15:27
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı         
14:29
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
14:11
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti         
13:45
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı         
12:54
2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi         
12:39
Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak         
11:57
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği         
10:24
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 16:18:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei