YAKALANIP, TUTUKLANDI
Antalya'da, sağlık ekibine kaldırım taşıyla saldırıp, olay sonrası kaçan Caner D., polis ekiplerince yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner D., tutuklandı.
Kaynak: DHA
Antalya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı kamerada (2) - Son Dakika
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