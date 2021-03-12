Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacağı müjdesi sevinçle karşılandı - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacağı müjdesi sevinçle karşılandı

12.03.2021 18:06
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacağı müjdesi sevinçle karşılandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sağlık Endüstrileri Başkanlığı" kurulacağını açıklaması cerrahi alet üretiminde dünyanın üçüncü büyük kümelenme merkezi olan Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) bulunduğu Samsun'da sektör temsilcilerini sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sağlık Endüstrileri Başkanlığı" kurulacağını açıklaması cerrahi alet üretiminde dünyanın üçüncü büyük kümelenme merkezi olan Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) bulunduğu Samsun'da sektör temsilcilerini sevindirdi.

Cerrahi alet üretiminde dünyada Almanya Tuttlingen ve Pakistan Sialkot'ten sonra üçüncü kümelenme merkezi olan Samsun'daki firmaların imal ettiği medikal ve cerrahi ürünler, aralarında ABD, Almanya ve Çin'in de bulunduğu 80'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Samsun Medikal Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Aydemir, AA muhabirine, Sağlık Endüstrileri Başkanlığının sektöre önemli kazanımlar sunacağına inandığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıkladığı yenliklerin ülkeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Aydemir, kendilerinin de "Sağlık Endüstrileri Başkanlığı" kurulmasını önerdiklerini aktararak şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun Kovid-19 salgını sırasında ve sonrasında değişmekte olan ülkemizin tıbbi cihaz sektöründe kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaçlara cevap oluşturma potansiyeline sahip bilimsel ve teknolojik çözümlerin istişare edilmesi, teknolojik çözümlerin hayata geçirilmesine yönelik politika önerilerinin oluşturulması konusunda derneğimize sorduğu görüş ve önerilerimizde böyle bir başkanlık yapısının ülkemize sağlayacağı yararları ilgili kurula yazdığımız 8 Haziran 2020 tarihli yazımızda öneminin altını çizerek ifade etmiştik."

Sağlık Endüstrileri Başkanlığının önümüzdeki yıllarda öneminin daha da artacağına işaret eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Sağlık alanında ülkemizin üretim envanterini ortaya çıkarıp yönetip yönlendirecektir diye düşünüyoruz. Sektörün yüksek teknoloji ile üretim kabiliyetini artırıp, alım garantisi ile tıpkı Savunma Sanayi Başkanlığı gibi sektörün ülkemiz ihtiyaçlarını karşılayıp ihracat tutarlarını da yukarıya çekeceğini umut ediyoruz. Bu başkanlık bünyesinde Medikal Kümelerin ve Tıbbi Cihaz Üreticisi Sivil Toplum Örgütlerinin de temsilcilerinin yer alması gerektiğine inanıyoruz. Sağlık Endüstrileri Başkanlığının sektörümüze, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacağı müjdesi sevinçle karşılandı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacağı müjdesi sevinçle karşılandı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Haliç, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacağı müjdesi sevinçle karşılandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası
Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu         
20:18
'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak 'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak         
19:59
Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti         
19:49
İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı         
19:40
Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi         
19:21
Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı         
18:55
Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı         
18:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 20:29:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacağı müjdesi sevinçle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei