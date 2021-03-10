Son dakika sağlık: 'Gaz' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 21 kilo tümör çıkarıldı - Son Dakika

Son dakika sağlık: 'Gaz' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 21 kilo tümör çıkarıldı

10.03.2021 14:14
Son dakika sağlık: 'Gaz' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 21 kilo tümör çıkarıldı, System.String[]

Son dakika haberler: TRABZON'da şişkinlik ve gaz şikayetiyle gittiği hastanede Sebahattin H.'nin (52) karnından, ameliyatla 21 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.

TRABZON'da şişkinlik ve gaz şikayetiyle gittiği hastanede Sebahattin H.'nin (52) karnından, ameliyatla 21 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.

Kentte geçen hafta karnındaki şişlik ve gaz şikayeti için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Sebahattin H., tedaviye alındı. Genel Cerrahi Polikliniği'nde yapılan tetkikler sonrasında hastanın karnında kitle tespit edilince ameliyata alındı. Yapılan başarılı ameliyatla hastanın karnının sağ kısmından 21 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözetim altına tutulan ve daha sonra servise alınan Sebahattin H.'nin genel sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

'AMELİYATTA EKİP MUHTEŞEMDİ'

Cerrahi operasyonu gerçekleştiren ekipten Op. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hastanın sağlık durumun iyi olduğunu duyurdu. Paylaşımında ekibini kutlayan Çelik, "Karında şişlik ve gaz şikayeti ile bize müracaat eden hastamızda yapılan tetkikler sonucunda 40x45 cm'lik sağ karın bölgesini tamamen dolduran ana damarları ve üreteri içine alan dev bir tümör görüldü. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra bugün ameliyatını gerçekleştirdik. Çıkarılan tümör 21 kg olarak ölçüldü. Hastamız post op yakın takip için yoğun bakıma alındı. Bu zorlu ameliyatta ekip muhteşemdi. Ellerinize kollarınıza yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.


Son dakika sağlık: 'Gaz' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 21 kilo tümör çıkarıldı
Son dakika sağlık: 'Gaz' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 21 kilo tümör çıkarıldı
Son dakika sağlık: 'Gaz' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 21 kilo tümör çıkarıldı

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Tümör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: 'Gaz' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 21 kilo tümör çıkarıldı - Son Dakika


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