Son dakika sağlık: Gaziantep'te 38 yeni ambulans hizmete alındı - Son Dakika

Son dakika sağlık: Gaziantep'te 38 yeni ambulans hizmete alındı

31.12.2020 12:58

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te 38 yeni ambulans hizmete alındı Sağlık Bakanlığı tarafından Gaziantep'e gönderilen 3'ü yeni doğan, 35'i genel acil olmak üzere toplam 38 yeni ambulans yapılan teslim töreni ile hizmete alındı.

Gaziantep'te 38 yeni ambulans hizmete alındı

GAZİANTEP - Sağlık Bakanlığı tarafından Gaziantep'e gönderilen 3'ü yeni doğan, 35'i genel acil olmak üzere toplam 38 yeni ambulans yapılan teslim töreni ile hizmete alındı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Gaziantep'e gönderilen 38 yeni ambulans yapılan teslim töreni ile hizmete alındı. Kentteki sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere teslimi yapılan 3'ü yeni doğan, 35'i de genel acil olmak üzere toplam 38 adet tam donanımlı, yüksek teknolojili yerli ambulans gerçekleştirilen törenle İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen ambulans teslim törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Umut Mutlu Tirkyaki, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ile kent protokolü ve sağlık çalışanları katıldı.

"Gaziantep'te ambulansların yarısına yakınını yenilemiş olduk"

Ambulans teslim töreninde açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yılın son gününde güzel bir organizasyon için birlikteyiz. Bugün 38 adet sıfır ambulansı hizmete alıyoruz. Gaziantep'te her gün bir öncesini üzerine koyarak devam ediyoruz. Gaziantep'in çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Toplamda 72 ambulansımız vardı. Bu ambulanslarla bunun yarsından çoğu yenilenmiş oluyor. Tamamen olmasa da kentteki ambulans sorunumuzun büyük bir kısmı çözülmüş oluyor. Yani toplam 38 yeni ambulansımız oldu. Korona virüs nedeniyle yurtdışında, Amerika'da, Avrupa'da 3 bin, 5 bin dolara hizmetler verilirken, bizde tamamı bedava oldu. Bu imkanı bize sağlayan Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, vekillerimize ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Yeni ambulanslar hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Yeni ambulanslar şehrimize hayırlı olsun"

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise, "Gaziantep'e kazandırılan yeni ambulans filomuzun hayırlı olmasını diliyorum. Bu ambulansların üzerinde yerli üretim yazıyor. Bu Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Gaziantep'te özellikle pandemi döneminde hiçbir hasta boş geçilmedi. Bu süreçte her ferdiyle 112 ciddi bir performans gösterdi. O yüzden yeni ambulansların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"112 ambulans ve istasyon sayımızı arttırdık"

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Umut Mutlu Tirkyaki ise, "Şuanda Gaziantep'te 72 adet ambulansla hizmet veriyoruz. Bunlar 45 adet 112 istasyonunda hizmet veriyordu. Biz özellikle pandemi dönemi ve şehrimizin yoğunluğu nedeniyle istasyon sayımızı 56 çıkardık. İstasyon sayımız artınca ambulans ve personel sayımız da arttı. Bugün de aldığımız 38 ambulansla filomuzu yenilemiştik. Mevcut ambulanslarımızın 45 tanesi 5-10 yaş arasındaydı, yani filomuz biraz yaşlıydı. Bunlardan 35'i 250 bin kilometrenin üzerindeydi. Bu da bizim işleyişimizi sıkıntıya sokuyordu. Gaziantep'te 112 ekiplerimiz 19 milyon kilometre yol yaparak 230 bin vakaya müdahale etti ve geçen yıla oranla çok fazla artış oldu. O yüzden bu yeni ambulanslarla bu konuda biraz daha rahatlayacağız. Biz yetkililerden biraz daha fazla ambulans istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer protokol üyeleri de kente kazandırılan yeni ambulansların hayırlı olması temennisinde bulunarak, Gaziantep'in sağlık alanında gelişimini sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. Konuşmaların ardından Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın duasıyla hizmete yeni alınan 38 ambulansın anahtarları Vali Davut Gül ve diğer protokol üyeleri tarafından sürücülere takdim edildi.

Tören, protokol üyelerinin ambulansları inceleyip, sağlık çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu.

Son dakika sağlık: Gaziantep'te 38 yeni ambulans hizmete alındı
Son dakika sağlık: Gaziantep'te 38 yeni ambulans hizmete alındı
Son dakika sağlık: Gaziantep'te 38 yeni ambulans hizmete alındı
Son dakika sağlık: Gaziantep'te 38 yeni ambulans hizmete alındı

Sağlık Bakanlığı, Gaziantep, Ambulans, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Gaziantep'te 38 yeni ambulans hizmete alındı - Son Dakika


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