Son dakika sağlık: Gercüş'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i bebek 4 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Gercüş'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i bebek 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile biri bebek toplam 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Gercüş ilçesinde aralarında bir bebeğinde olduğu aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre yedikleri topkekten 2 saat sonra kusmaya başlayan bebek Gülay G. çocuklardan 3 yaşındaki Belinay G. 7 yaşındaki Zeynep G. ve 6 yaşındaki Şevval G. aileleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bebek ve çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.