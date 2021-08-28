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Son dakika sağlık: Kalp krizi geçiren koronavirüs hastası entübe edilmeden bypass ameliyatıyla hayata döndürüldü - Son Dakika

Son dakika sağlık: Kalp krizi geçiren koronavirüs hastası entübe edilmeden bypass ameliyatıyla hayata döndürüldü

28.08.2021 13:16

Gelen son dakika haberine göre Kalp krizi geçiren koronavirüs hastası entübe edilmeden bypass ameliyatıyla hayata döndürüldü Batman'da özel bir hastanede covid tedavisi görürken kalp krizi geçiren 78 yaşındaki Remziye Ökmen isimli hastanın çalışan kalbinde tıkalı üç damarına bypass ameliyatı yapılarak hayata döndürüldü.

Kalp krizi geçiren koronavirüs hastası entübe edilmeden bypass ameliyatıyla hayata döndürüldü

BATMAN - Batman'da özel bir hastanede covid tedavisi görürken kalp krizi geçiren 78 yaşındaki Remziye Ökmen isimli hastanın çalışan kalbinde tıkalı üç damarına bypass ameliyatı yapılarak hayata döndürüldü.

Batman'da korona virüse yakalanan ve tedavi görürken kalp krizi geçiren 78 yaşındaki Remziye Ökmen, özel bir hastaneye getirildi. Hastayı sevk alan Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Afşin Yaveri hastayı covidli olduğu için entübe etmeden yüksek trokal epidural anestezi tekniğiyle ameliyata alarak çalışan kalpte tamamen tıkalı üç damarı açmayı başararak Remziye Ökmen isimli hastayı yeniden hayata döndürdü. Başarılı ameliyatı yapan Op. Dr. Yaveri, "Hastamız 78 yaşında covid tedavisi gördüğü merkezde geçirdiği kalp krizi üzerine yapılan bir Koroner Anjiyografi var. Bu işlem sonunda da acil ameliyat olması gerektiğinden bize sevk edildi. Biz ameliyatı covid olduğu için entübe etmeden nasıl yapabiliriz diye konuştuk ve yüksek trokal epidural anestezi dediğimiz bir teknikle boyundan aşağı uyuşturacak şekilde ameliyata hazırladık. Çalışan kalpte üç damarına bypass ameliyatı yapıldı. Ameliyattan sonra takibini covid yoğun bakımında yaptık. PCR'ı negatife dönünceye kadar covid yoğun bakımdan çıkıp serviste takip edildi. Sonra PCR negatifleşince de aşağıya aldık. Yarın da taburcu edeceğiz. Her şey yolunda gözüküyor. Covid hastasına yapılan bu işlem Türkiye'de ilk kez yapıldı. Yoksa daha önce yüksek trokal anestezi ile bypass ameliyatları yapıldı Türkiye'de."

Geçirdiği ağır ameliyat sonrası kendine gelen 78 yaşındaki kadın ise Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Afşin Yaveri ve hastane yönetimini çok beğendiğini ve başarılı bulduğunu söyleyerek onlara teşekkür edip, "İyiyim, çok iyiyim. Doktorumdan çok memnunum, Allah razı olsun teşekkür ederim" dedi.

Son dakika sağlık: Kalp krizi geçiren koronavirüs hastası entübe edilmeden bypass ameliyatıyla hayata döndürüldü
Son dakika sağlık: Kalp krizi geçiren koronavirüs hastası entübe edilmeden bypass ameliyatıyla hayata döndürüldü
Son dakika sağlık: Kalp krizi geçiren koronavirüs hastası entübe edilmeden bypass ameliyatıyla hayata döndürüldü
Son dakika sağlık: Kalp krizi geçiren koronavirüs hastası entübe edilmeden bypass ameliyatıyla hayata döndürüldü

Koronavirüs, Kalp Krizi, Batman, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Kalp krizi geçiren koronavirüs hastası entübe edilmeden bypass ameliyatıyla hayata döndürüldü - Son Dakika


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