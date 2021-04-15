Son dakika sağlık: Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek - Son Dakika

Son dakika sağlık: Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek

15.04.2021 15:42

Son dakika haber... Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek Kansere karşı bir onkolog ve iki genç animasyon sanatçısı Prof. Dr.

Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek

Kansere karşı bir onkolog ve iki genç animasyon sanatçısı

İSTANBUL - Prof. Dr. Berrin Pehlivan, bir kaç ay öncesinde ülkede benzerine pek rastlanmayan, karma disiplinlerden hekimler ve uzmanlarla hizmet veren bir kliniğin açılışına imza attı; Kitap (50 Soruda Kanser), televizyon, köşe yazarlığı, süreli dijital kanal programcılığı vb. ulaşabileceği bütün mecralardan, hastalarına, yakınlarına ve aynı zamanda sağlıklı insanlara ulaşmaya gayret eden Pehlivan'ın son projesi bir Çizgi Film. İki boyutlu animasyonlardan oluşan kısa film, kanser tedavisi süreçlerinde gözden kaçan, pek de akla gelmeyen bir noktaya dikkat çekiyor.

Kanserli çocukların tedavi korkusu

Prof. Dr. Berrin Pehlivan, mesaisi sırasında yaptığı gözlemlerde, bazı çocuk hastaların yüksek teknoloji ürünü makinelerden korktuğunu tespit etti. Çocuk hastaların alışık olmadığı form ve ebatlarda olan radyasyon terapisi, tomografi cihazı gibi makineler, çocukları korkutuyor; tedavi sırasında postürlerini bozmalarına, uygun biçimlerde sabit duramamalarına ve tedavi anında minimal oranlarda da olsa stres yaşamalarına sebep oluyordu. Gerek yazılarında, gerekse söz aldığı mecralarda, kanserin -tedavi öncesi, tedavi ve tedavi sonrası- fizyolojik ve psikolojik süreçlerine sıklıkla dikkat çeken Pehlivan, bu konuda önce iletişim profesyonelleri ardından Bahçeşehir Üniversitesi Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan ile iletişime geçti.

BAU Animasyonun genç sanatçıları Deniz Koçyiğit ve Mustafa Kara ile bir araya gelen iletişim ekibi kısa kürede çizgi filmi tamamladı ve dijital medyada yayınlanmasını sağladı. Film büyük ilgi gördü; dedesiyle rutin radyoloji tedavisine giden küçük Mehmet'in bir günlük terapisini anlatan çizgi animasyonda "iyi kalpli dev robot, mutlu edilmesi gereken mutsuz hücreler" gibi dikkat çeken, süreçlerin ve tedavilerin nasıl tanımlanabileceğiyle ilgili herkese ipuçları veren detaylar mevcut.

Burak Kozluklu ve Berrin Pehlivan'ın seslendirdiği karakterlerle, minik hastaların kanser ve tedavi algısını değiştirmeyi hedefleyen çizgi filmin benzerlerini sürdüreceğini, paylaşım ve yayılımı anlamında herkesin desteğini beklediğini belirten Pehlivan, kanserin bireylerde sebep olduğu fiziksel tahribatla sınırlanamayacağını, ailede, çevrede ve toplumsal yapıda yaptıklarına da dikkat çekmeye ve kanserin hayatlara dokunduğu her detayla mücadele etmeye devam edeceğini de belirtti.

Son dakika sağlık: Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek
Son dakika sağlık: Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek
Son dakika sağlık: Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek
Son dakika sağlık: Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek

Animasyon, Kanser, Kitap, Film, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor "Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor Rus uçakları, Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor Rus uçakları, Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sıraya yükselen Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı Vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sıraya yükselen Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı

Son Dakika Haberleri
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
15:29 Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı
15:26 CHP'li vekil TBMM'deki odasına "128 milyar dolar nerede?" pankartı astı! İndirmek için itfaiye müdahale etti
15:18 Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı         
16:16
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı         
16:01
Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum         
15:55
Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti         
15:47
Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı         
15:36
İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı         
15:33
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti         
15:03
Ekrem İmamoğlu ile babasının Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı         
14:20
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı         
14:06
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor         
11:52
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Dans ederken dizleri moraran Derya Uluğ sevenlerini korkuttu Dans ederken dizleri moraran Derya Uluğ sevenlerini korkuttu         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 16:29:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika sağlık: Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei