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Son dakika sağlık: Kovid-19 vakaları en aza düşen Hatay ve Osmaniye'de, kararlı mücadele başarılı sonuç getirdi - Son Dakika

Son dakika sağlık: Kovid-19 vakaları en aza düşen Hatay ve Osmaniye'de, kararlı mücadele başarılı sonuç getirdi

10.06.2021 11:37
Son dakika sağlık: Kovid-19 vakaları en aza düşen Hatay ve Osmaniye'de, kararlı mücadele başarılı sonuç getirdi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre LALE KÖKLÜ/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası her 100 bin kişide en az görülen iki kent Hatay ve Osmaniye'de, sırası gelenlere aşı olmaları önerisinde bulunuldu.

LALE KÖKLÜ/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası her 100 bin kişide en az görülen iki kent Hatay ve Osmaniye'de, sırası gelenlere aşı olmaları önerisinde bulunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 8 Haziran'da açıkladığı koronavirüs haritasında, her 100 bin kişide 7,95 ile en az Kovid-19 vakası görülen Hatay ve 9,44 ile en az vakada ikinci sırada bulunan Osmaniye'de, hastalıkla kararlı mücadele başarılı sonuç alınmasını sağladı.

Her 100 bin kişideki vaka sayıları tek haneye düşen iki kentte, hastalıkla mücadele kapsamında hem tedbirlere uyum hem de başarılı filyasyon çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, AA muhabirine, son tabloda kentin en az Kovid-19 vakası görülen il olmasının başarılı ekip çalışmasıyla gerçekleştiğini söyledi.

Başta Vali Rahmi Doğan olmak üzere tüm kamu kurumları ve sağlık çalışanlarının desteği, vatandaşların da duyarlı duruşuyla bugünlere gelindiğini belirten Hambolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Aslında bu başarı, 2 haftadır iyi bir netice vermiş olmakla birlikte uzun bir sürecin sonucu. Tıpkı öğrencilerin bir sene çalışıp karnesini aldığı tablo gibi değerlendiriyoruz bunu. Fakat bizim için bu yeterli değil, sıfır sayısını görene kadar tedbirleri sıkı tutmamız, rehavete kapılmamamız ve bunun sonuçlarını tüm ülke olarak hep birlikte yaşamamız gerekiyor. Sürecin başında arkadaşlarla hep diyorduk, Hatay'a mavi yakışır, şimdi mavi kalmak için de çabalamamız gerekiyor. Bizi sevindiren, vakaların düşüşüyle var olan vakaların da tıbbi yönden, medikal açıdan da hafif atlatılıyor olması. Bu da hastane yükünü azaltmakla bizim aslında enerjimizi aşılamaya ve vakaları sıfırlamaya yönelmemize yol açtı."

Hambolat, kentteki aşılama çalışmalarıyla ilgili de bilgi vererek, "Aşı hakkı olanların aşılanmak için sağlık kuruluşlarına başvurmasını istiyoruz. Nasıl süreç başında halkımız bize kısıtlamalar ve maske, mesafe, hijyen noktasında destek olduysa şu an gündemimizde birinci sıraya çıkan aşılama noktasında da halkımızın sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

"En büyük yardımcımız vatandaşlarımız oldu"

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz da Kovid-19 salgınının başladığı ilk günden bugüne belli bir prensip içinde rehavete kapılmadan çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.

Vaka sayısının en az olduğu dönemde bile ciddiyetlerini koruyarak tedbirleri uygulamayı sürdürdüklerini aktaran Öznavruz, şunları kaydetti:

"Başta filyasyon ekiplerimiz, tespit edilen vakaları zamanında ve yerinde görerek temaslı grubu tespit edip bilgilendirmede önemli başarı elde etti. Başarımızın en büyük sırrı bu bence. Sayın Valimizin de katıldığı dinamik denetleme modeli kapsamında sokak ve sahalarda yaptığımız denetimlerde farkındalık oluşturmada büyük rol oynadı ama en büyük yardımcımız vatandaşlarımız oldu."

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu hafta 9,44 ile en az vakada ikinci sırada yer aldıklarını anımsatan Öznavruz, "Yaz döneminde açık saha avantajını da kullanarak vaka sayılarımızı sıfıra düşürmek mümkün. Ama vakti gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmaları gerek. Bu hafta Biontech aşıları aile sağlığı merkezlerinde de yapılmaya başlandı. Önümüzdeki 2 aylık süreyi iyi değerlendirdiğimizde 2021 yılının, vakaların sıfırlandığı ve eski normal günlere döneceğimiz bir yıl olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü, Osmaniye, Hatay, Lale, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Kovid-19 vakaları en aza düşen Hatay ve Osmaniye'de, kararlı mücadele başarılı sonuç getirdi - Son Dakika


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