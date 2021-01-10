Son dakika sağlık: Onlar Sağlık Bakanlığı'nın "çelik kanatları" - Son Dakika

Son dakika sağlık: Onlar Sağlık Bakanlığı'nın "çelik kanatları"

10.01.2021 11:50

Son dakika gelişmesine göre Onlar Sağlık Bakanlığı'nın "çelik kanatları" Ambulans helikopterler 2020 yılında 2 bin 765 hasta taşıdı Ambulans helikopterler 2020 yılında 4 bin 202 saat havada kaldı Sağlık Bakanlığı'nın 2008 yılında hayata geçirdiği, ambulans helikopter hizmeti, dağ taş, kar kış demeden her türlü olumsuz hava...

Onlar Sağlık Bakanlığı'nın "çelik kanatları"

Ambulans helikopterler 2020 yılında 2 bin 765 hasta taşıdı

Ambulans helikopterler 2020 yılında 4 bin 202 saat havada kaldı

ANKARA - Sağlık Bakanlığı'nın 2008 yılında hayata geçirdiği, ambulans helikopter hizmeti, dağ taş, kar kış demeden her türlü olumsuz hava ve arazi koşullarında, inebileceği uygun bir nokta bulabildiği anda vakalara anında müdahale edebiliyor. 2020 yılı sonu itibariyle 1 yıl boyunca toplam 2 bin 765 kişiye hizmet sağlayan ambulans helikopterler, 1 yıl boyunca toplam 4 bin 202 saat havada kaldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 2008 yılında başlattığı ambulans helikopter hizmeti, kara ambulansının ulaşamadığı noktalarda, engebeli veya erişilmesi güç arazilerde, acil sevkiyatı gereken hastalarda olay yerine anında ulaşabiliyor. Dağ taş, kar kış demeden her türlü şartta olay yerine ulaşan ambulans helikopterler, hizmete başladığı günden bu yana 34 bin 759 hastayı hastaneye ulaştırdı. Bunun yanı sıra bugüne kadar toplam 65 bin saatten fazla uçuş süresi bulunan ambulans helikopterler, özellikle hayati tehlike taşıyan acil travmalar, trafik kazaları ve yeni doğan bebek hastalıkları gibi vakalara anında ulaşabiliyor. 2020 yılı sonu itibariyle 1 yıl boyunca toplam 2 bin 765 kişiye hizmet sağlayan ambulans helikopterler, 1 yıl boyunca toplam 4 bin 202 saat havada kaldı. 2 kaptan pilot, 1 doktor ve 1 yardımcı sağlık personelinden oluşan ambulans helikopter ekibi vakalara hızla yetişiyor. Türkiye'de bu kapsamda 17 ilde 17 adet ambulans helikopter bulunuyor.

"Sağlık Bakanlığımız bu hizmeti halkımıza ücretsiz sunmaktadır"

Bu görevi yapmaktan dolayı oldukça mutlu ve gururlu olduğunu belirten, Ambulans Helikopter Doktoru Gülcihan Yurtsever, "Kırsal bölgeler, havalimanlarına uzak bölgeler veya kara yoluyla ulaşılamayacak engebeli olan bölgelerde biz iniş yapabiliyoruz. Tabi her alana iniş yapamıyoruz. Uygun koşulların sağlanması gerekmektedir. ya da kara yoluyla 30 dakikadan daha uzun sürecek mesafedeki bir hastayı, biz çok daha hızlı gidip alıp yine nakledebiliyoruz. Afet veya olağan dışı durumlarda öncelikle iniş yapıp oradaki hastalara, bizim ekiplerimiz çok daha hızlı müdahale edebiliyorlar. Dolayısıyla bu bizim için çok büyük bir avantaj olabiliyor. Aynı zamanda organ nakillerinin taşınmasını sağlayabiliyoruz. Organ nakil ekiplerini, hızla ulaşması gereken yerlere yine bizler ulaştırıyoruz ve çok daha hızlı ulaştırabiliyoruz. Aşı gerektiği yerde, soğuk zincirle taşınması gerektiği yerde, onların da daha hızlı ulaşmasını sağlayabiliyoruz, ihtiyaç durumlarında. Kan ve kan ürünlerinin, acil durumlarda biz yine naklini çok daha hızlı sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda bizim ambulans helikopterlerimizde yeni doğan kuvözlerimiz vardır ve yeni doğan nakillerini de gerçekleştiriyoruz. Yoğun bakım donanımlı olduğu için kuvözlerimiz de var. Her vakada değil, ama gerektiği zaman bu sedye inip, yerine kuvöz koyup yeni doğan bebek taşıyabiliyoruz. Dolayısıyla bir bebeğin, bir hastaneden başka bir hastaneye ileri tetkik veya başka bir yoğun bakım için, daha donanımlı bir yoğun bakım için naklini sağlayabiliyoruz. Bunu yetişkin insanlar için de, yoğun bakım desteği sağlanması gereken ya da hastaneler arası ulaşımlarda da gerçekleştirebiliyoruz ve çok daha kısa sürelerde gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum; Sağlık Bakanlığımız bu hizmeti halkımıza ücretsiz sunmaktadır" şeklinde konuştu.

"Bir insana yaşamla ölüm arasındaki bu ince çizgide yardım edebilmek, gerçekten onur verici bir meslek"

Mesleğinin çok heyecanlı ve onurlu olduğunu belirten, Acil Tıp Teknisyeni Hasret Ceren Eken, "2017 yılından bu yana ambulans helikopterde görev yapmaktayım. Birinin annesine, birinin evladına, bir insana yaşamla ölüm arasındaki bu ince çizgide yardım edebilmek, gerçekten onur verici bir meslek. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir traktör kazası gerçekleşmişti ve birden çok yaralı vardı. Olay yerine gittik ve arazinin engebeli olmasından dolayı olay yerinin biraz uzağına inmek zorunda kalmıştık. Malzemeleri elimize alarak olay yerine yaklaştık ve hastaları müdahale önceliğine göre sıralayarak, gelen kara ambulansı ekiplerine en kritik durumda olan vakadan başlayarak naklini gerçekleştirdik. Daha sonra da en son kalan hastayı da biz hastaneye götürerek istasyonumuza geri döndük" diye konuştu.

"Pilotluk mesleğini, insanların sağlığına kavuşmaları için yapmak bana büyük bir gurur vermekte"

Hava ambulans uçuş ekibinde olmaktan gurur duyduğunu belirten Ambulans Helikopter Kaptan Pilotu Mithat Gürlek, "28 yıllık uçuş hayatımın son 7 yılını geçirmekte olduğum ambulans helikopter hizmetinde, Van, İstanbul ve halihazırda Ankara İl Hava Ambulans Merkezinde ambulans helikopter pilotu olarak görev yapmaktayım. Çocukluğumun en büyük hayali olan pilotluk mesleğini, insanların sağlığına kavuşmaları için yapmak bana büyük bir gurur vermektedir. Uçuş ekibi olarak hastalarımız zamanında sağlık kuruluşuna ulaştırmak en büyük mutluluğumuzdur. Vatana hizmet etme ve göklerde olma aşkımız, Sağlık Bakanlığı'nın bize verdiği destekle birleştiğinde katbekat daha da artmaktadır. Göğsümde onurla ve gururla taşıdığım brövemde hastalarımıza hizmet etmekten ve hava ambulans uçuş ekibinin içinde olmaktan her zaman gurur duydum. Uçuş hayatım boyunca da gurur duymaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Son dakika sağlık: Onlar Sağlık Bakanlığı'nın çelik kanatları
Son dakika sağlık: Onlar Sağlık Bakanlığı'nın çelik kanatları
Son dakika sağlık: Onlar Sağlık Bakanlığı'nın çelik kanatları
Son dakika sağlık: Onlar Sağlık Bakanlığı'nın çelik kanatları

Sağlık Bakanlığı, Helikopter, Ambulans, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Onlar Sağlık Bakanlığı'nın 'çelik kanatları' - Son Dakika


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