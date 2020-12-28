Son dakika! Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı (2) - Son Dakika

Son dakika! Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı (2)
28.12.2020 22:19
Edinilen son dakika haberine göre KAZADA FİZİK TEDAVİ TEKNİKERİ AYYILDIZ YAŞAMINI YİTİRDİHatay'da Kırıkhan- Reyhanlı yolunda Sağlık Bakanlığı'na ait personel aracının, lastağinin patlamasının ardından şarampole devrilmesi sonucu hayatını keybeden sağlık çalışanın Afrin'e geçici görevle giden, İskenderun Devlet Hastanesi'nde...
KAZADA FİZİK TEDAVİ TEKNİKERİ AYYILDIZ YAŞAMINI YİTİRDİ
Hatay'da Kırıkhan- Reyhanlı yolunda Sağlık Bakanlığı'na ait personel aracının, lastağinin patlamasının ardından şarampole devrilmesi sonucu hayatını keybeden sağlık çalışanın Afrin'e geçici görevle giden, İskenderun Devlet Hastanesi'nde görevli fizik tedavi teknikeri Durmuş Ayyıldız olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 12 sağlık çalışanının tedavilerinin ise devam ettiği bildirildi.
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